Ο Βίκος Ιωαννίνων πήρε επιβλητική νίκη απέναντι στο Λαύριο (85-63) στην πρεμιέρα της Elite League.

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της Elite League, ο Βίκος Ιωαννίνων επικράτησε του Λαυρίου με 85-63. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με διψήφια διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο (14-24), ωστόσο στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέλαβαν τον έλεγχο του αγώνα με 20-0 σερί στο πρώτο ημίχρονο και με ένα επί μέρους 49-22 σε δεύτερη και τρίτη περίοδο έφτασαν εύκολα στη νίκη.

Ξεπερνώντας και το... ασυνήθιστο κάρφωμα του Γιώργου Αρνακούρου που δεν μέτρησε ο Βίκος πήγε προς τη νίκη με κορυφαίο τον Άντερσον με 28 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ για το Λαύριο ξεχώρισε ο Στασινός με 14 πόντους και 4 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 16-24, 45-39, 65-46, 85-63

Βίκος Ιωαννίνων (Μιχελάκος): Τζόουνς 9 (1), Γεωργίου 7 (1), Άντερσον 28 (2), Γράβας 5, Διαμαντάκος 2, Καμπερίδης 12 (1), Τσούκας 7, Αρνόκουρος 4, Μαστρογιαννόπουλος 10 (1)

Λαύριο (Συμεωνίδης): Σάρρας, Άντερσον 5, Παναγιωτόπουλος 12, Στασινός 14 (4), Σιγάλας 7 (1), Προίσκος 6 (2), Γεώργας 5 (1), Τόλιας 2, Καματερός 8 (2), Καλόγηρος 2, Ματαλιωτάκης 2, Μουτάφης