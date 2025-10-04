Τζάμπολ της νέας σεζόν και στο πρωτάθλημα της Elite League, με το πρόγραμμα του Σαββάτου (4/10) να περιλαμβάνει συνολικά επτά αγώνες.

Τη Δευτέρα (6/10) είναι προγραμματισμένος ο αγώνας ανάμεσα στον Βίκο Ιωαννίνων και το Λαύριο.

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στην Elite League

Σάββατο 4/10

Πρωτέας Βούλας - Παπάγου 16:00

Αιγάλεω - Πειραματικό 17:00

ΓΣ Σοφάδων - Κόροιβος Αμαλιάδας 17:00

Δάφνη - Ψυχικό 17:00

Ερμής Σχηματαρίου - Νίκη Βόλου 17:00

ΝΕ Μεγαρίδος - Δόξα Λευκάδας 17:00

Τρίκαλα - Πανερυθραϊκός 17:00

Δευτέρα 6/10