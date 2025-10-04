Elite League: Τζάμπολ στη νέα αγωνιστική περίοδο
Τζάμπολ της νέας σεζόν και στο πρωτάθλημα της Elite League, με το πρόγραμμα του Σαββάτου (4/10) να περιλαμβάνει συνολικά επτά αγώνες.
Σήμερα, Σάββατο (4/10) αρχίζει η δράση και στο πρωτάθλημα της Elite League. Το πρόγραμμα της ημέρας στη δεύτερη Εθνική κατηγορία περιλαμβάνει συνολικά επτά αναμετρήσεις.
Τη Δευτέρα (6/10) είναι προγραμματισμένος ο αγώνας ανάμεσα στον Βίκο Ιωαννίνων και το Λαύριο.
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στην Elite League
Σάββατο 4/10
- Πρωτέας Βούλας - Παπάγου 16:00
- Αιγάλεω - Πειραματικό 17:00
- ΓΣ Σοφάδων - Κόροιβος Αμαλιάδας 17:00
- Δάφνη - Ψυχικό 17:00
- Ερμής Σχηματαρίου - Νίκη Βόλου 17:00
- ΝΕ Μεγαρίδος - Δόξα Λευκάδας 17:00
- Τρίκαλα - Πανερυθραϊκός 17:00
Δευτέρα 6/10
- Βίκος Ιωαννίνων - Λαύριο
@Photo credits: eurokinissi, ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
