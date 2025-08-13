Κωνσταντίνος Ευστρατίου: «Ο ΑΟ Μυκόνου ήταν ομάδα πρότυπο για την Elite League»

Ο Κωνσταντίνος Ευστρατίου «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για το νέο του ξεκίνημα στη ΝΕ Μεγαρίδος, καθώς και για το πώς βίωσε τα τελευταία δύο χρόνια στην ομάδα της Μυκόνου.

Ο νέος γκαρντ της ΝΕ Μεγαρίδος, Κωνσταντίνος Ευστρατίου, δήλωσε ενθουσιασμένος για τον νέο σταθμό της καριέρας του. Όπως είπε, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη Μύκονο για προσωπικούς λόγους, μετά την εξαιρετική σεζόν και την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Elite League, που συνοδεύτηκε από την άνοδο στη GBL.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην άριστη σχέση που έχει με τον προπονητή της νέας του ομάδας, Γιώργο Μάνταλο, επισημαίνοντας ότι ο τεχνικός τον προσέγγισε και του ξεκαθάρισε πως τον υπολογίζει ως βασικό για τη νέα σεζόν, γεγονός που έκανε την απόφασή του εύκολη.

Την περασμένη χρονιά, που χαρακτήρισε ως την πιο πετυχημένη της καριέρας του, με τη φανέλα των «Νησιωτών» είχε, σε 18 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, 5,9 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για την απόφαση του να συνεχίσει την καριέρα του στη ΝΕΜ: «Νέα ομάδα, νέοι στόχοι. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον από την αρχή η προσέγγιση της ομάδας και του προπονητή. Για προσωπικούς και αγωνιστικούς λόγους έπρεπε να αποχωρήσω από την Μύκονο. Δεν είχα κάτι να σκεφτώ πάρα πολύ. Η ΝΕΜ πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στην Elite League και βγάζει υγεία. Ήταν μία γρήγορη απόφαση, δεν είχε καθόλου δισταγμό μέσα της».

Για τους στόχους της επόμενης σεζόν στη ΝΕΜ: «Η ΝΕΜ έχει κάνει δύο πολύ καλές χρονιές στην Elite League. Έχει εδραιωθεί στις ομάδες που πρωταγωνιστούν. Φέτος κάνει ένα ολικό restart. Ήταν απόφαση διοίκησης και προπονητή αυτό. Ελλοχεύει κινδύνους αυτή η απόφαση με 10 νέα παιδιά. Είναι πιο δύσκολο να “χτίσεις” μία τέτοια ομάδα. Δεν υπάρχει ξεκάθαρος στόχος, έχει συνηθίσει η ομάδα να πρωταγωνιστεί και δε θέλουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό θα προσπαθήσω να δώσω και εγώ προσωπικά. Να βάλω το “λιθαράκι” μου για αυτό».

Για τον ρόλο του στη ΝΕ Μεγαρίδος: «Με τον κόουτς Μάνταλο έχουμε μια αμοιβαία συμπάθεια. Από την πρώτη στιγμή που τηλεφωνήσαμε μού έδωσε συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και μου ζήτησε να γίνω βασικό “γρανάζι” της ΝΕΜ. Από ‘κει και πέρα, θέλει να φτιάξει μια ομάδα με αθλητικά στοιχεία, γι’ αυτό και ταιριάζω στο σκεπτικό του. Όλοι θα είναι αθλητές, θα πιέζουν συνεχόμενα. Πήρε και δύο πιο έμπειρα παιδιά ώστε να δώσουν το κάτι παραπάνω για να τερματίσει στις πρώτες θέσεις, δεν αρκεί η αθλητικότητα μόνο».

Για την ανταγωνιστικότητα της φετινής Elite League: «Είναι πιο ισορροπημένο πρωτάθλημα, έχουν ξεχωρίσει πέντε ομάδες. Η Χαλκίδα κάνει διαφορετικά πράγματα και μεγάλη αλλαγή. Ο Βίκος Ιωαννίνων έχει τρανταχτά ονόματα και με προπονητή έμπειρο που κάνει εκπληκτικές πορείες. Το Λαύριο έπεσε, αλλά έχει την εμπειρία της GBL, κάνει μελετημένες κινήσεις. Είμαστε εμείς επίσης, αλλά και ο Πρωτέας Βούλας που θα είναι αρκετά καλός βάσει των μεταγραφών του. Έχει κάνει μια ολική επαναφορά και έχει έμπειρο προπονητή. Θα είναι πιο ανταγωνιστικό όσον αφορά τις πρώτες θέσεις στην βαθμολογία».

Για την περσινή σεζόν του Α.Ο. Μυκόνου: «Γενικά ήταν η πιο πετυχημένη σεζόν στην καριέρα μου, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Ήταν σημαντικό για εμένα αυτό. Πέρασα μια υπέροχη διετία στη Μύκονο. Έχω μόνο θετικά λόγια να λέω και συναισθήματα να θυμάμαι, ακόμα και από την παρθενική συμμετοχή της Μυκόνου στην κατηγορία. Τι να πω για τη διοίκηση, τον κόσμο, τους προέδρους. Όλοι έχουν “αγκαλιάσει” την ομάδα, δεν περιγράφεται αυτό το συναίσθημα του να νιώθεις σαν θεός στο νησί».

Για το Final-4 της Elite League στην Καρδίτσα: «Στο Final-4 το είχαν δείξει όλα αυτά τα χρόνια πόσο θέλουν να πρωταγωνιστήσει η ομάδα. Οι περισσότεροι στη Μύκονο είναι επιχειρηματίες, είχαν ανοίξει μαγαζιά νωρίτερα και έκαναν αυθημερόν ταξίδι για να είναι στο γήπεδο. Ήταν δύσκολος προορισμός η Καρδίτσα. Δε νιώσαμε ότι έλειπε κανείς. Κρατάω το ότι ήμασταν σαν οικογένεια. Είχα μία άποψη για το νησί που άλλαξε ολοκληρωτικά και για τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι είναι πολύ υψηλά στην καρδιά μου. Πέρασα δύο υπέροχα χρόνια και εγώ και η οικογένεια μου, γιατί ερχόντουσαν τακτικά. Μπασκετικά, έκλεισε ο “κύκλος” όπως έπρεπε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Γιατί δεν το πήραμε συγκυριακά, παίξαμε ωραίο μπάσκετ και με μία παρουσία σοβαρή όλη τη χρονιά και με οργάνωση. Ο Α.Ο. Μυκόνου ήταν ομάδα πρότυπο για την Elite League».

Για το προσωπικό του κίνητρο: «Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για κάθε αθλητή να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον με υγεία και οργάνωση, να τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Όσο περνάει ο καιρός και μεγαλώνουμε, θα ήθελα πάρα πολύ να ηγούμαι παραπάνω σε όποια ομάδα επιλέγει να με εντάξει στο ρόστερ της. Θεωρώ ότι αυτό θα μπορέσω να το κάνω λίγο παραπάνω από τη θητεία μου στη Μύκονο».