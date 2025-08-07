Ο Γιάννης Φύτρος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Δόξα Λευκάδας. Το Αιγάλεω απέκτησε τον Δημήτρη Δεϊμέζη.

Η Δόξα Λευκάδας ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Φύτρου. Ο 21χρονος φόργουορντ με ύψος 1,98 μέτρα, στο παρελθόν έχει περάσει από το Περιστέρι αλλά και τον Έσπερο Λαμίας. Την περασμένη σεζόν, αγωνιζόταν στο επίπεδο της Elite League όπου μετρούσε κατά μέσο όρο από 2,9 πόντους και 1,9 ριμπάουντ, φορώντας τη φανέλα του Πανερυθραϊκού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Δόξας Λευκάδας:

Καλωσορίζουμε τον Γιάννη Φύτρο στην ομάδα μας! Ο γεννημένος το 2004, ύψους 1,98μ φόργουoρντ έχει αγωνιστεί σε Περιστέρι και Έσπερο Λαμίας ενώ την χρονιά που μας πέρασε είχε 2,9 πόντους και 1,9 ριμπάουντ MO με τη φανέλα του Πανερυθραϊκού στην Elite League.

Καλώς Ήρθες Γιάννη!

Παίκτης του Αιγάλεω ο Δημήτρης Δεϊμέζης

Το Αιγάλεω ετοιμάζεται μετά από πολλά χρόνια να αγωνιστεί ξανά στην Elite League. Το «Σίτι» ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Δεϊμέζη, ο οποίος την περασμένη χρονιά είχε κατά μέσο όρο από 2 πόντους με 1,3 ριμπάουντ και 0,4 ασίστ, έχοντας αναδειχθεί πρωταθλητής της κατηγορίας με τη φανέλα της Μυκόνου. Στο παρελθόν έχει περάσει επίσης από τη ΦΕΑ ενώ έχει αγωνιστεί και στη Stoiximan GBL ως παίκτης του Λαυρίου.

Η ανακοίνωση του Αιγάλεω:

Ο Αιγάλεω Α.Ο ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή Δημήτρη Δειμέζη (16-1-2004) για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026 της Elite league.

Ο 22 χρόνος αθλητης την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε πρωταθλητής στην Elite League με την φανέλα της Μυκόνου.

Ο ύψους 2.02m Forward ξεκίνησε την πορεία του από τις υποδομές του Πανιωνίου για να συνεχίσει σε Περιστέρι και Παναθηναϊκό, όντας ο πρώτος σκόρερ των «πρασίνων» στο πρωτάθλημα Εφήβων της ΕΣΚΑ.

Στο Rising Stars της ίδιας χρονιάς είχε 14.3pts/8 rebs/ 4,3 assts ανά παιχνίδι οντας κομβικός για τον Παναθηναϊκό και την τρίτη θέση.

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Εφήβων κέρδισε και πάλι το χάλκινο μετάλλιο με τους “πράσινους” έχοντας 14.4 pts/, 8.4 rebs,/3 assts.

Την επόμενη χρονιά στην Elite League το 2022/23 με την ομαδα της ΦΕΑ και στη συνέχεια στην Basket League με 10 συμμετοχές με την ομάδα του Λαύριου.

Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη στη μεγάλη οικογένειά του city και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες.