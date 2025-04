Αυτά είναι τα σενάρια για τις θέσεις που θα κρίνουν ποιες ομάδες θα βρεθούν στα Play In και ποιες στα Play Out της Elite League, ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής.

Η regular season του πρωταθλήματος της Elite League φτάνει πλέον στο τέλος της. Ύστερα από 30 αγωνιστικές πλούσιες σε θέαμα και συναρπαστική δράση, η βαθμολογική κατάταξη θα λάβει την τελική της μορφή πριν από την έναρξη της Post Season.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη σεζόν, τα «καυτά» σενάρια δεν περιλαμβάνουν τις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογικής κατάταξης που οδηγούν σε απευθείας υποβιβασμό ή σε εκείνες που αφορούν την απευθείας πρόκριση στα Play Off αλλά παρά μόνο σε εκείνες που θα κρίνουν ποιες ομάδες θα βρίσκονται στα Play In και ποιες στα Play Out.

Για την ακρίβεια, γίνεται ο... χαμός από τις θέσεις 9 έως και 13, με την 9η και τη 10η να δίνουν θέση στη διεκδίκηση των... ψηλών πατωμάτων ενώ οι υπόλοιπες θα στείλουν τις ομάδες στο να «παλέψουν» για τη σωτηρία τους.

Το Gazzetta σάς παρουσιάζει αυτά τα 8 «καυτά» σενάρια που θα κρίνουν τις θέσεις από το 9 έως και το 13 του βαθμολογικού πίνακα. Στην κορυφή ό,τι και να γίνει την πρώτη θέση την καταλαμβάνει η Μύκονος.

Τα σενάρια για την είσοδο στα Play In και τα Play Out.

1- Νίκες Πανερυθραϊκού - Τρικάλων - Ερμή

9ος Πανερυθραϊκός

10ος Παπάγου

11ος Ερμής

12α Τρίκαλα

13η Ελευθερούπολη

2- Πανερυθραϊκου - Παπάγου - ΧΑΝΘ

9ος Πανερυθραϊκός

10ος Παπάγου

11ος Ερμής

12α Τρίκαλα

13η Ελευθερούπολη

3- Νίκες Πανερυθραϊκού - Τρικάλων - Ερμή

9ος Πανερυθραϊκός

10-11-12 Παπάγου 43 (+11 και όσο χάσουν τα Τρίκαλα) / Τρίκαλα 43 (-15 και + όσο νικήσει τον Παπάγου) / Ερμής 43(+4)

13η Ελευθερούπολη

4- Νίκες Πναερυθραϊκού - Τρικάλων - ΧΑΝΘ

9ος Πανερυθραϊκός

10-11 Τρίκαλα - Παπάγου με τη διαφορά υπέρ του Παπάγου (+10)

12 Ερμής

13η Ελευθερούπολη

5- Νίκες Ελευθερούπολης - Παπάγου - Ερμή

9ος Παπάγου

10ος Πανερυθραϊκός

11η Ελευθερούπολη

12ος Ερμής

13α Τρίκαλα

6- Νίκες Ελευθερούπολης - Παπάγου - ΧΑΝΘ

9ος Παπάγου

10ος Πανερυθραϊκός

11η Ελευθερούπολη

12ος Ερμής

13α Τρίκαλα

7- Νίκες Ελευθερούπολης - Τρικάλων - Ερμή (πενταπλή ισοβαθμία στους 43)

9ος Ερμής

10ος Πανερυθραϊκός

11ος Παπάγου

12α Τρίκαλα

13η Ελευθερούπολη

8- Νίκες Ελευθερούπολης - Τρικάλων - ΧΑΝΘ (τετραπλή ισοβαθμία στους 43)

Πανερυθραϊκός 9 (+23 και – την ήττα της από Ελευθ.) / Παπάγου 9 (+3 και – την ήττα του από Τρίκαλα) / Τρίκαλα 9 (-7 και + όσο νικήσει τον Παπάγου)/ Ελευθερούπολη 9 (-19 και όσο νικήσει τον Πανερυθραϊκό)

13 Ερμής

Η βαθμολογία

Μύκονος 25-4 ΝΕΜ 25-4 Ηρακλής 18-11 Κόροιβος 18-11 Ψυχικό 18-11 Πρωτέας Βούλας 15-14 Βίκος Ιωαννίνων 14-15 Δόξα Λευκάδας 14-15 Πανερυθραϊκός 13-16 Παπάγου 13-16 Ερμής Σχηματαρίου 12-17 Τρίκαλα 12-17 Ελευθερούπολη 12-17 ΧΑΝΘ 9-20 Νήαρ Ηστ 8-21 Έσπερος Λαμίας 6-23

Το πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής (όλα τα ματς 5/4, 16:00)