Ο Σπόρτινγκ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την Άννα Σπυριδοπούλου, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα η 37χρονη διεθνής, θα συνεχίσει τη καριέρα της στην ομάδα από τα Πατήσια, προκειμένου να τη βοηθήσει προς την υλοποίηση των στόχων της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Σπόρτινγκ:

«Ο ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ανακοινώνει τη συμφωνία του με την Άννα Σπυριδοπούλου

Με μεγάλη χαρά, ο ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ υποδέχεται την Άννα Σπυριδοπούλου (37, 1μ.84) στην οικογένειά του.

Η πολύπειρη φόργουορντ φόρεσε τα τελευταία εννέα χρόνια την φανέλα του Ολυμπιακού, έκανε πρωταθλητισμό και έρχεται στα Πατήσια για να υποστηρίξει το όραμα του συλλόγου στην νέα εποχή στην οποία μπαίνει με στόχο να βρεθεί στην ελίτ του ελληνικού μπάσκετ.

Η Άννα Σπυριδοπούλου έχει φορέσει την φανέλα της εθνικής ομάδας σε όλα τα κλιμάκιά της (U16, U18, U28, Γυναίκες), ξεκίνησε την καριέρα της από τον Πανσερραϊκό και στη συνέχεια αγωνίστηκε κατά σειρά στον Μέγα Αλέξανδρο, στον Άρη, στον Πρωτέα Βούλας, στην Τερψιθέα, στη Σόλνα, στο Ελληνικό και στον Ολυμπιακό.

Στη μακρά πορεία της στο άθλημα έχει κατακτήσει εννέα πρωταθλήματα και έξι κύπελλα Ελλάδας.

“Υποδεχόμαστε την Άννα με χαρά και με ικανοποίηση, γνωρίζοντας ότι θα συνεργαστούμε με μία αθλήτρια που έχει αποδείξει το ανταγωνιστικό της πνεύμα επί σειρά πολλών ετών στο υψηλότερο επίπεδο. Είμαστε σίγουροι ότι ο επαγγελματισμός και η εμπειρία της θα βοηθήσουν τον σύλλογο να κάνει πολλά βήματα προς τα εμπρός. Ξέρει ποιοι είναι οι στόχοι μας, όπως ξέρουμε κι εμείς πόσο σημαντική θα είναι η παρουσία της σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Μαζί θα δουλέψουμε για να πετύχουμε αυτά που ονειρευόμαστε” δήλωσε ο προπονητής της ομάδας, Σταύρος Νανάκος.

Με την συμφωνία του με την Άννα Σπυριδοπούλου, ο ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ δίνει το στίγμα γι’ αυτά που θα ακολουθήσουν, πάντα με στόχο το υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ, πάντα με απόλυτο σεβασμό στο άθλημα, στον κόσμο, στην ιστορία και στην κουλτούρα του συλλόγου.

Το ΔΣ του ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ την καλωσορίζει και της εύχεται υγεία.»