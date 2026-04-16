Η Θύρα 13 απάντησε στον Αθηναϊκό: «Χουντικής λογικής πρακτικές, είχαν τυπωθεί παραπάνω εισιτήρια»

H Θύρα 13 πέρασε στην αντεπίθεση και απάντησε στον Αθηναικό, κάνοντας λόγο για χουντικής λογικής πρακτικές.

O Aθηναϊκός με ανακοίνωση του επιτέθηκε στον Παναθηναϊκό για τα όσα έγιναν στον τελικό, όπου κατόπιν απόφασης του προέδρου του Ερασιτέχνη, Δημήτρη Βρανόπουλου, το τριφύλλι αποφάσισε να μην βγει στο γήπεδο για το δεύτερο μισό του αγώνα με αποτέλεσμα να διακοπεί το Game 1 των τελικών.

«Οι φίλοι του μπάσκετ γυναικών σήμερα ντρέπονται, τεράστιος όγκος παραπληροφόρησης», ανέφερε μεταξύ άλλων. Αυτό δεν έμεινε αναπάντητο από τη Θύρα 13, η οποία τοποθετήθηκε εκ νέου.

«Για ποιο λόγο τιμωρήθηκε ο «Τάφος» και ζητήθηκε αλλαγή έδρας; Εσείς δημιουργήσατε καταστάσεις εκτός αθλητισμού και εσείς δεν σεβαστήκατε τις αθλήτριες . ΜΗΝ ΜΑΣ ΚΟΥΝΑΤΕ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ», αναφέρουν μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Θύρας 13:

«Με τεράστια έκπληξη και ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση διαβάσαμε σήμερα ότι «δεν σεβόμαστε τον ιδρώτα των αθλητριών του συλλόγου μας», από μια συνοικιακή ομάδα η οποία, με χουντικής λογικής πρακτικές, δεν επέτρεψε σε δημότες του Βύρωνα να μπουν στο γήπεδο, με την πρόφαση ότι ήταν γεμάτο και ότι «δεν επιτρεπόταν η οργανωμένη μετακίνηση». Εδώ να αναφέρουμε ότι υπάρχει, βάσει νομοθεσίας, το 20% των εισιτηρίων να δίνονται στους φιλοξενούμενους.

Γιατί δεν τηρήθηκε; Για ποιο λόγο τιμωρήθηκε ο «Τάφος» και ζητήθηκε αλλαγή έδρας; Εσείς δημιουργήσατε καταστάσεις εκτός αθλητισμού και εσείς δεν σεβαστήκατε τις αθλήτριες . ΜΗΝ ΜΑΣ ΚΟΥΝΑΤΕ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ.

Πρώτον:

Αν το γήπεδο ήταν φίσκα, τότε είχαν τυπωθεί παραπάνω εισιτήρια και εκεί πάμε σε άλλη κουβέντα, γιατί σε όσους απαγορεύτηκε η είσοδος ΥΠΗΡΧΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ που εσείς δώσατε από τα εκδοτήρια (χωρίς ωστόσο να επιστραφούν τα λεφτά), αλλά και ονομαστική πρόσκληση.

Δεύτερον:

Όλοι προσήλθαν μεμονωμένα και χωρίς διακριτικά. Και μόνο αφού τους απαγορεύτηκε η είσοδος (πέρσι βέβαια οπαδοί άλλης ομάδας μπήκαν κανονικά και με διακριτικά), συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν , εκεί ενημερώθηκαν ότι η απόφαση πάρθηκε από τον Αθηναϊκό και όχι από την αστυνομία. Και αφού απαγορεύτηκε η είσοδος σε οπαδούς που δεν ήταν του Αθηναϊκού, εσύ Ραμαντάνη γιατί μπήκες; Ο Χαρδαλιάς γιατί μπήκε επίσης ;Φτηνές δικαιολογίες και πρακτικές άλλων «σχολών», τις οποίες πιθανότατα έχεις σπουδάσει, αφού έχεις παραβρεθεί στα γήπεδά τους πολλές φορές , ε πρόεδρε;

Στη συνέχεια οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού αναφέρθηκαν στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο και συγκεκριμένα στην τιμωρία του κλειστού «Παύλος Γιαννακόπουλος», αλλά και στην απαγόρευση εισόδου στην έδρα του Αθηναϊκού, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Και να μην πιάσουμε το φιάσκο του Final Four Κυπέλλου, που δεν μπορεί η ΕΟΚ να διοργανώσει παιχνίδι χωρίς να το στείλει 600+ χιλιόμετρα μακριά, αλλά εκεί δεν μιλάτε για σεβασμό στις αθλήτριες.Και μετά μας μιλάτε για το «καλό του αθλήματος».

Ποιο άθλημα; Ποιον κοροϊδεύετε; Για τη διαιτησία δεν θα πούμε πολλά , εκεί γελάνε και τα τσιμέντα, ειδικά με τον Ζιώγα. Όσον αφορά την ομάδα μας, μόνο συγχαρητήρια αξίζουν για την απόφαση να μην πάρει μέρος σε αυτό το τσίρκο, με τους κλόουν να έχουν πιάσει πόστα διοίκησης στο αντίπαλο μισό. Για εμάς είστε πραγματικές ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2026»