Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου ξεκινά με τη μάχη στις Σέρρες, όπου ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 14:30

Η 22η αγωνιστική της Α1 Γυναικών ανοίγει αυλαία με τον Πανσερραϊκό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 14:30 στην έδρα των Σερραίων, με ζωντανή μετάδοση μέσω του καναλιού της ΕΟΚ στο YouTube, προσφέροντας σε όλους τους φίλους του γυναικείου μπάσκετ την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη μάχη για το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Το πρόγραμμα της 22ης Αγωνιστικής

Σάββατο 28/2

Κοιλάδας 14.30 Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός Μπακάλης-Ταρενίδης-Αθανασιάδης (Δρακίογλου)

Κυριακή 1/3

Αγγ. Ζούπας 13.00 Αμύντας-ΠΑΟΚ Παπαϊωάννου-Μαραμής-Καραμπιτσάκος (Σαμαρτζή) (ΕΡΤ Σπορτ2)

Ζωφριάς 15.00Ιωνία-Παναθλητικός Σπυρόπουλος-Καλογερόπουλος-Νάστος (Παυλόπουλος)

Δ. Καλτσάς 16.00 Αθηναϊκός -Ανόρθωση Βόλου Καλογριάς-Τσουρή-Ελ Ανύ (Παλάτος)

Ιωαννίνων (Ν) 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός Τσάνταλη-Ευφραιμίδης-Λιαρομμάτης (Τζαμάκου)

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός 37 1591-1210 381

2) Παναθηναϊκός 37 1695-1268 427

3) Ολυμπιακός 34 1609-1336 273

4) Πανσερραϊκός 29 1345-1330 15

5) Πρωτέας Βούλας 29 1510-1512 -2

6) Παναθλητικός 28 1457-1483 -26

7) ΠΑΣ Γιάννινα 28 1264-1408 -144

8) ΠΑΟΚ 26 1464-1614 -150

9) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 25 1279-1460 -181

10) Αμύντας 22 1280-1509 -229

11) Ανόρθωση Βόλου 20 1299-1663 -364