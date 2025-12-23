Γνωστές έγιναν οι παίκτριες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό τριπόντων στο All Star Game γυναικών, όπου θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα στις 29 Δεκεμβρίου.

Λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του All Star Game στα Ιωάννινα, μετά τις ομάδες, γνωστές έγιναν και οι αθλήτριες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό τριπόντων στη γιορτή του μπάσκετ γυναικών.

Οι αθλήτριες που θα βρεθούν στο «Νέο Κλειστό Ιωαννίνων», θα έχουν τη δυνατότητα να επιδείξουν και τις ατομικές τους ικανότητες με τον διαγωνισμό τριπόντων να ξεχωρίζει.

Πιο αναλυτικά οκτώ παίκτριες και από τις δύο ομάδες θα ανταγωνιστούν στον διαγωνισμό τριπόντων. Η προκριματική φάση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη του All Star Game, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στο ημίχρονο της αναμέτρησης Team Hellas με την Team World.

Αναλυτικά:

Ιωάννα Κριμίλη Παναθηναϊκός

Σαμ Γαλανόπουλος Παναθηναϊκός

Ελεάννα Χριστινάκη Ολυμπιακός

Αλέξις Πρινς Αθηναϊκός

Νόζια Γούλφοκ Ολυμπιακός

Φίνα Φιτζέραλντ Παναθηναϊκός

Μάντισον Γκριγκς Ιωνία

Μάι Μόργκαν Μάλι Πρωτέας Βούλας