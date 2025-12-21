Α1 Γυναικών: Πέφτει αυλαία στο 2025 με Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

Ευτυχία Οικονομίδου
Σελέν Ερντέμ

Ο αήττητος Παναθηναϊκός φιλοξενεί στις 13:30 τον Πανσερραϊκό, με στόχο να συνεχίσει το εντυπωσιακό νικηφόρο σερί του στην τελευταία αναμέτρηση για το 2025.

Στο κλειστό «Π. Γιαννακόπουλος» γράφεται σήμερα η τελευταία πράξη του πρωταθλήματος Α1 Γυναικών για το 2025.

Στις 13:30 ο αήττητος και πρωτοπόρος Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.

Οι «πράσινες», φουριόζες μετά την πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα στο EuroCup, επιδιώκουν να διατηρήσουν το εντυπωσιακό τους νικηφόρο σερί, ενώ οι φιλοξενούμενες από τις Σέρρες φιλοδοξούν να δυσκολέψουν το έργο των γηπεδούχων.

 

@Photo credits: INTIME
     

