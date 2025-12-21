Α1 Γυναικών: Πέφτει αυλαία στο 2025 με Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός
Στο κλειστό «Π. Γιαννακόπουλος» γράφεται σήμερα η τελευταία πράξη του πρωταθλήματος Α1 Γυναικών για το 2025.
Στις 13:30 ο αήττητος και πρωτοπόρος Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.
Οι «πράσινες», φουριόζες μετά την πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα στο EuroCup, επιδιώκουν να διατηρήσουν το εντυπωσιακό τους νικηφόρο σερί, ενώ οι φιλοξενούμενες από τις Σέρρες φιλοδοξούν να δυσκολέψουν το έργο των γηπεδούχων.
