Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 87-68 του Παναθλητικού και έφτασε στο 6-0 στην Α1 Γυναικών.

Αήττητος συνεχίζει ο Παναθηναϊκός την πορεία του στην Α1 Γυναικών. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ επικράτησε εύκολα με 87-68 του Παναθλητικού και έτσι πήγε στο 6-0. Στο 2-4 έπεσαν οι ηττημένες.

Από την πλευρά του τριφυλλίου κορυφαία ήταν ο Πρινς με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 μπλοκ και η Μπράουν με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ. Σχεδόν άχαστη Χατζηλεοντή με 15 πόντους και 6/7 σουτ.

Στον αντίποδα η Μόρις είχε 19 πόντους και η Γκέλντοφ τελειωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους. Ένα εύκολο διπλό έτσι όπως ήρθε για την ομάδα του Παναθηναϊκού μέσα στη Θεσσαλονίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-29, 44-54, 60-72, 68-87