Παναθηναϊκός: Η «πράσινη» ΚΑΕ έστειλε συγχαρητήρια στην ομάδα γυναικών για τη νίκη στο ΣΕΦ
Ο Παναθηναϊκός έστειλε τα συγχαρητήριά του στην ομάδα της Σελέν Ερντέμ για τη νίκη της μέσα στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό.
Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού έφτασε σε μια μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού κερδίζοντας μέσα στο ΣΕΦ με 97-88 στην παράταση.
Μάλιστα αυτή ήταν η δεύτερη νίκη των «πρασίνων» στα φετινά ντέρμπι ύστερα από αυτήν με αντίπαλο τον Αθηναϊκό στον Βύρωνα.
Μετά το τέλος του αγώνα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR συνεχάρη την ομάδα της Σελέν Ερντέμ γι' αυτήν την νίκη μέσω ανάρτησης στα social media.
Συγχαρητήρια 👏🏻💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 1, 2025
@Photo credits: INTIME
