Ο Παναθηναϊκός έστειλε τα συγχαρητήριά του στην ομάδα της Σελέν Ερντέμ για τη νίκη της μέσα στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού έφτασε σε μια μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού κερδίζοντας μέσα στο ΣΕΦ με 97-88 στην παράταση.

Μάλιστα αυτή ήταν η δεύτερη νίκη των «πρασίνων» στα φετινά ντέρμπι ύστερα από αυτήν με αντίπαλο τον Αθηναϊκό στον Βύρωνα.

Μετά το τέλος του αγώνα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR συνεχάρη την ομάδα της Σελέν Ερντέμ γι' αυτήν την νίκη μέσω ανάρτησης στα social media.