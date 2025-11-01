Απίθανο ματς στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τις πράσινες να επικρατούν στην παράταση (88-97) και να κατακτούν το πρώτο ντέρμπι της σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε ακόμη και στο +15 στο ματς, όμως ο Ολυμπιακός στο τέλος έκανε την ανατροπή και με τρίποντο της Χριστινάκη έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί οι παίκτριες της Ερντέμ έδειξαν την ποιότητά τους (οι Πράσινες έχουν άλλωστε και μεγαλύτερο μπάτζετ από τις Ερυθρόλευκες) και εν τέλει κυριάρχισαν και εν τέλει έφτασαν στη νίκη.

Πρώτη σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν η Φιτζτζέραλντ με 23 πόντου, η Γαλανόπουλος πρόσθεσε 16.

Για τον Ολυμπιακό η Γούλφολκ είχε 22, ενώ η Χριστινάκη πρόσθεσε 20 με 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.