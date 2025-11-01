Η Ελεάννα Χριστινάκη έστειλε το ντέρμπι της Α1 Γυναικών στην παράταση με μεγάλο τρίποντο.

Θρίλερ είχαμε στο ντέρμπι της Α1 Γυναικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, αφού η Χριστινάκη πήρε την ευθύνη και με μεγάλο τρίποντο στα 24 δευτερόλεπτα ισοφάρει σε 80-80 και έστειλε το ματς στην παράταση, αφού δεν άλλαξε τίποτα μέχρι το τέλος.

Δείτε το τρίποντο