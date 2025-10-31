Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών (1/11, 15:00).

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό το Σάββατο 1/11 στις 15:00, για την 5η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, ενημερώνοντας ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τις «πράσινες», που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν ρεκόρ 3-0 στο πρωτάθλημα.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ενημερώνει, ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Σαββάτου (1/11, 15:00) με τον Παναθηναϊκό, στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, για την 5η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών.

Οι φίλαθλοί μας που δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, παρακαλούνται να μην προσέλθουν στο γήπεδο την ημέρα του αγώνα, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης».