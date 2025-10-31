Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Sold out το ντέρμπι στην Α1 Γυναικών
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό το Σάββατο 1/11 στις 15:00, για την 5η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, ενημερώνοντας ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τις «πράσινες», που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν ρεκόρ 3-0 στο πρωτάθλημα.
H ανακοίνωση του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.
«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ενημερώνει, ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Σαββάτου (1/11, 15:00) με τον Παναθηναϊκό, στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, για την 5η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών.
Οι φίλαθλοί μας που δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, παρακαλούνται να μην προσέλθουν στο γήπεδο την ημέρα του αγώνα, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Gazz Floor by Novibet με Παπαπέτρου - Hoopfellas στο στούντιο και LIVE συνδέσεις με Μονακό - ΣΕΦ
- EuroLeague, Μίτσιτς για το ελληνικό ενδιαφέρον: «Σε ένα σημείο είχα μία πολύ σοβαρή σκέψη, αλλά δεν δούλεψε... »
- Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο πρόεδρος των Ισραηλινών δεν ξέχασε την πρόβλεψη του Πίτερς και... απάντησε