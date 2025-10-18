ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ 94-67: Κυρίαρχος ο ΠΑΣ στο β' ημίχρονο
Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε του ΠΑΟΚ με 94-67, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών.
Η Ντίνα Σαρηγιαννίδου ηγήθηκε επιθετικά του ΠΑΣ Γιάννινα, σημειώνοντας 22 πόντους με 4/4 βολές, 6/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα. Εξάλλου, οι γηπεδούχες μοίρασαν 29 ασίστ!
Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Παπαδόπουλος-Λιόνας
Δεκάλεπτα: 24-19, 39-40, 65-53, 94-67
ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπράγκλερ 17 (2), Μούζοβιτς 8(1), Σαρηγιαννίδου 22 (2), Μαρίνη 3 (1), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου 2, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 18 (3), Μιχαηλίδου 4, Σίγκλετον 19 (1), Παπανικολάου.
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Γουίλιαμς 21 (3), Ράπτη, Γιαννούδη 3 (1), Ράτζα 5 (1), Μάρμπεϊ 16 (2), Παπαϊωάννου 4, Γκρέισον 6, Ζορμπαλά 2, Μπάντου 10.
Την Κυριακή 19/10, το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών θα συνεχιστεί με τέσσερις αναμετρήσεις οι οποίες θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.
Κυριακή 19/10
13.00 Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός
13.30 Παναθλητικός-Ολυμπιακός
17.00 Αθηναϊκός Qualco-Ιωνία
17.00 Πανσερραϊκός-Αμύντας
Η βαθμολογία
1) ΠΑΣ Γιάννινα 5
2) Παναθηναϊκός 4
3) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 4
4) Αθηναϊκός 3
5) Πρωτέας Βούλας 3
6) Πανσερραϊκός 3
7) ΠΑΟΚ 3
8) Ολυμπιακός 2
9) Παναθλητικός 2
10) Αμύντας 2
11) Ανόρθωση Βόλου 2
**ΠΑΣ Γιάννινα και ΠΑΟΚ έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.