Ο ΠΑΣ Γιάννινα συνέχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 94-67.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε του ΠΑΟΚ με 94-67, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών.

Η Ντίνα Σαρηγιαννίδου ηγήθηκε επιθετικά του ΠΑΣ Γιάννινα, σημειώνοντας 22 πόντους με 4/4 βολές, 6/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα. Εξάλλου, οι γηπεδούχες μοίρασαν 29 ασίστ!

Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Παπαδόπουλος-Λιόνας

Δεκάλεπτα: 24-19, 39-40, 65-53, 94-67

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπράγκλερ 17 (2), Μούζοβιτς 8(1), Σαρηγιαννίδου 22 (2), Μαρίνη 3 (1), Τριανταφύλλου, Καμπερίδου 2, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 18 (3), Μιχαηλίδου 4, Σίγκλετον 19 (1), Παπανικολάου.

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Γουίλιαμς 21 (3), Ράπτη, Γιαννούδη 3 (1), Ράτζα 5 (1), Μάρμπεϊ 16 (2), Παπαϊωάννου 4, Γκρέισον 6, Ζορμπαλά 2, Μπάντου 10.

Την Κυριακή 19/10, το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών θα συνεχιστεί με τέσσερις αναμετρήσεις οι οποίες θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Κυριακή 19/10

13.00 Πρωτέας Βούλας-Παναθηναϊκός

13.30 Παναθλητικός-Ολυμπιακός

17.00 Αθηναϊκός Qualco-Ιωνία

17.00 Πανσερραϊκός-Αμύντας

Η βαθμολογία

1) ΠΑΣ Γιάννινα 5

2) Παναθηναϊκός 4

3) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 4

4) Αθηναϊκός 3

5) Πρωτέας Βούλας 3

6) Πανσερραϊκός 3

7) ΠΑΟΚ 3

8) Ολυμπιακός 2

9) Παναθλητικός 2

10) Αμύντας 2

11) Ανόρθωση Βόλου 2

**ΠΑΣ Γιάννινα και ΠΑΟΚ έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο.