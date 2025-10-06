Η «πιτσιρίκα» Σοφία Γιαπιτζόγλου του Πανσερραϊκού αναδείχθηκε MVP Next Gen της πρώτης αγωνιστικής της Α1 γυναικών και η Ντάνιελ Ράμπερ του Ολυμπιακού πολυτιμότερη παίκτρια.

Η πρώτη αγωνιστική της Α1 Γυναικών ολοκληρώθηκε με τη Ντάνιελ Ράμπερ του Ολυμπιακού να αναδεικνύεται MVP. Η Σοφία Γιαπιτζόγλου πήρε τον τίτλο της MVP Next Gen για την γεμάτη εμφάνισή της με τον Πανσερραϊκό.

Ο Ολυμπιακός νίκησε στο ματς με τον Πρωτέα Βούλας (81-56) και η 29χρονη φόργουορντ ήταν η πολυτιμότερη παίκτρια της αγωνιστικής, έχοντας φοβερά νούμερα. Είχε 14 πόντους, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 32 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Η Γιαπιτζόγλου έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επικράτηση της ομάδας της επί του ΠΑΟΚ (73-72), καθώς είχε 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και 12 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 15 λεπτά συμμετοχής. Έτσι, η 19χρονη βγήκε MVP Next Gen του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα γυναικών.