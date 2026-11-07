Η Μπάλκαν επικράτησε εκτός έδρας της Σπαρτάκ Πλέβεν με 77-71, τρεις ημέρες πριν την αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ για το EuroCup.

Όπως ο ΠΑΟΚ έτσι και η Μπάλκαν διατήρησε το αήττητο στο εγχώριο πρωτάθλημά της, επικρατώντας της Σπάρτακ Πλέβεν με 77-71, τρεις μέρες πριν τον αγώνα κόντρα στους «ασπρόμαυρους».

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, πραγματοποιώντας ένα καταπληκτικό τέταρτο δεκάλεπτο, μπόρεσε να επιβληθεί της αντιπάλου της, τρέχοντας επιμέρους σερί 21-15, φτάνοντας ως το θετικό αποτέλεσμα.

Πλέον η Μπάλκαν, στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ (10/11, 19:00 LIVE από το Gazzetta), για την 7η αγωνιστική της EuroCup.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 34-34, 46-56, 71-77