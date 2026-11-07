Σπαρτάκ Πλέβεν - Μπάλκαν 71-77: Νίκη πριν τον ΠΑΟΚ

Παναγιώτης Αρταβάνης
Σπαρτάκ Πλέβεν - Μπάλκαν 71-77: Νίκη πριν τον ΠΑΟΚ

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Η Μπάλκαν επικράτησε εκτός έδρας της Σπαρτάκ Πλέβεν με 77-71, τρεις ημέρες πριν την αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ για το EuroCup.

Όπως ο ΠΑΟΚ έτσι και η Μπάλκαν διατήρησε το αήττητο στο εγχώριο πρωτάθλημά της, επικρατώντας της Σπάρτακ Πλέβεν με 77-71, τρεις μέρες πριν τον αγώνα κόντρα στους «ασπρόμαυρους».

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, πραγματοποιώντας ένα καταπληκτικό τέταρτο δεκάλεπτο, μπόρεσε να επιβληθεί της αντιπάλου της, τρέχοντας επιμέρους σερί 21-15, φτάνοντας ως το θετικό αποτέλεσμα.

Πλέον η Μπάλκαν, στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ (10/11, 19:00 LIVE από το Gazzetta), για την 7η αγωνιστική της EuroCup.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 34-34, 46-56, 71-77

 

Spartak PlevenFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKBLKAFLS+/-PTSEFF
1Jaylan McCloud *34:518/1553%5/956%3/650%4/4100%0442211024-62322
4Tre Williams20:131/425%1/425%0/00%0/00%1562201021226
5Nikolay Titkov13:001/333%0/10%1/250%2/2100%0221110001956
7Georgi Tsekov0:00-0%-0%-0%0/-0%00
9Simeon Lepichev0:00-0%-0%-0%0/-0%00
21Sinisa Sorak *14:482/450%2/367%0/10%0/00%1451200030-446
23Alexander Danilovich15:062/633%1/250%1/425%6/6100%134000002731111
24Herman Wooster *29:223/838%3/650%0/20%5/771%1452400044-11117
27Alexander Matushev20:523/475%1/250%2/2100%2/2100%044221002101014
33Stefan Mihaylov *21:540/30%0/10%0/20%0/00%0110000040-100-2
40Hristo Vichev0:00-0%-0%-0%0/-0%00
99Alex Simeonov *29:522/540%1/250%1/333%0/00%0000100130-1351
Team/Coaches12310
TOTAL200:0022/5242%14/3047%8/22
BalkansFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKBLKAFLS+/-PTSEFF
0David Oqueda *15:061/333%0/10%1/250%2/2100%2570000021-10510
2Gael Silva *27:495/1050%5/863%0/20%1/250%358113001181116
3Alexander Stoimenov28:557/1644%5/863%2/825%5/683%0441130127102118
8Alexander Dukas16:131/333%0/00%1/333%2/2100%00011000111553
10Pavlin Ivanov9:311/250%0/10%1/1100%0/00%0000000010-932
13Giavante McCoy *33:366/1735%5/1436%1/333%4/4100%077501001571719
14Ulrich Chomsche6:511/1100%1/1100%0/00%1/333%1120011002-435
22Konstantin Toshkov *32:402/633%0/20%2/450%0/00%13420100431169
33Nikolay Grozev *7:131/1100%0/00%1/1100%0/00%0000000010-433
34Dimitar Dimitrov19:001/250%0/10%1/1100%0/00%0001100152932
44Martin Sotirov3:420/20%0/00%0/20%0/00%0000100000-30-3
91Ivan Spirov0:00-0%-0%-0%0/-0%00
Team/Coaches01120
TOTAL200:0026/6341%16/3644%10/2737%15/1979%726331179121822307784

Head coach: Ivan Kotsev Ivanov

@Photo credits: x_eurocup
     

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