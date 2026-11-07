Σπαρτάκ Πλέβεν - Μπάλκαν 71-77: Νίκη πριν τον ΠΑΟΚ
Όπως ο ΠΑΟΚ έτσι και η Μπάλκαν διατήρησε το αήττητο στο εγχώριο πρωτάθλημά της, επικρατώντας της Σπάρτακ Πλέβεν με 77-71, τρεις μέρες πριν τον αγώνα κόντρα στους «ασπρόμαυρους».
Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, πραγματοποιώντας ένα καταπληκτικό τέταρτο δεκάλεπτο, μπόρεσε να επιβληθεί της αντιπάλου της, τρέχοντας επιμέρους σερί 21-15, φτάνοντας ως το θετικό αποτέλεσμα.
Πλέον η Μπάλκαν, στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ (10/11, 19:00 LIVE από το Gazzetta), για την 7η αγωνιστική της EuroCup.
Τα δεκάλεπτα: 19-22, 34-34, 46-56, 71-77
|Spartak Pleven
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|BLKA
|FLS
|+/-
|PTS
|EFF
|1
|Jaylan McCloud *
|34:51
|8/15
|53%
|5/9
|56%
|3/6
|50%
|4/4
|100%
|0
|4
|4
|2
|2
|1
|1
|0
|2
|4
|-6
|23
|22
|4
|Tre Williams
|20:13
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|5
|6
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|1
|2
|2
|6
|5
|Nikolay Titkov
|13:00
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|9
|5
|6
|7
|Georgi Tsekov
|0:00
|-
|0%
|-
|0%
|-
|0%
|0/-
|0%
|0
|0
|9
|Simeon Lepichev
|0:00
|-
|0%
|-
|0%
|-
|0%
|0/-
|0%
|0
|0
|21
|Sinisa Sorak *
|14:48
|2/4
|50%
|2/3
|67%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|1
|2
|0
|0
|0
|3
|0
|-4
|4
|6
|23
|Alexander Danilovich
|15:06
|2/6
|33%
|1/2
|50%
|1/4
|25%
|6/6
|100%
|1
|3
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|7
|3
|11
|11
|24
|Herman Wooster *
|29:22
|3/8
|38%
|3/6
|50%
|0/2
|0%
|5/7
|71%
|1
|4
|5
|2
|4
|0
|0
|0
|4
|4
|-11
|11
|7
|27
|Alexander Matushev
|20:52
|3/4
|75%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0
|4
|4
|2
|2
|1
|0
|0
|2
|1
|0
|10
|14
|33
|Stefan Mihaylov *
|21:54
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|-10
|0
|-2
|40
|Hristo Vichev
|0:00
|-
|0%
|-
|0%
|-
|0%
|0/-
|0%
|0
|0
|99
|Alex Simeonov *
|29:52
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|0
|-13
|5
|1
|Team/Coaches
|1
|2
|3
|1
|0
|TOTAL
|200:00
|22/52
|42%
|14/30
|47%
|8/22
|Balkans
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|#
|Players
|MIN
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|BLKA
|FLS
|+/-
|PTS
|EFF
|0
|David Oqueda *
|15:06
|1/3
|33%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|2
|5
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|-10
|5
|10
|2
|Gael Silva *
|27:49
|5/10
|50%
|5/8
|63%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|3
|5
|8
|1
|1
|3
|0
|0
|1
|1
|8
|11
|16
|3
|Alexander Stoimenov
|28:55
|7/16
|44%
|5/8
|63%
|2/8
|25%
|5/6
|83%
|0
|4
|4
|1
|1
|3
|0
|1
|2
|7
|10
|21
|18
|8
|Alexander Dukas
|16:13
|1/3
|33%
|0/0
|0%
|1/3
|33%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|15
|5
|3
|10
|Pavlin Ivanov
|9:31
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-9
|3
|2
|13
|Giavante McCoy *
|33:36
|6/17
|35%
|5/14
|36%
|1/3
|33%
|4/4
|100%
|0
|7
|7
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|5
|7
|17
|19
|14
|Ulrich Chomsche
|6:51
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/3
|33%
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|-4
|3
|5
|22
|Konstantin Toshkov *
|32:40
|2/6
|33%
|0/2
|0%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|2
|0
|1
|0
|0
|4
|3
|11
|6
|9
|33
|Nikolay Grozev *
|7:13
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|-4
|3
|3
|34
|Dimitar Dimitrov
|19:00
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|5
|2
|9
|3
|2
|44
|Martin Sotirov
|3:42
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-3
|0
|-3
|91
|Ivan Spirov
|0:00
|-
|0%
|-
|0%
|-
|0%
|0/-
|0%
|0
|0
|Team/Coaches
|0
|1
|1
|2
|0
|TOTAL
|200:00
|26/63
|41%
|16/36
|44%
|10/27
|37%
|15/19
|79%
|7
|26
|33
|11
|7
|9
|1
|2
|18
|22
|30
|77
|84
Head coach: Ivan Kotsev Ivanov
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