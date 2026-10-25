Ο Ντέγιαν Μποντίρογκα πανηγύρισε τη νίκη της «Φοιτητικής Λίστας» στη Σερβία, με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς να αναγνωρίζει την ήττα του στις εκλογές.

Μια νέα σελίδα στην πολιτική ιστορία της Σερβίας ανοίγει μετά την εκλογική επικράτηση της «Φοιτητικής Λίστας», απέναντι στο στρατόπεδο του Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ο Σέρβος ηγέτης αναγνώρισε την ήττα του, βάζοντας τέλος στην πολυετή πολιτική κυριαρχία του, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη μέσα σε κλίμα έντονης κοινωνικής και πολιτικής πόλωσης.

Η άνοδος της «Φοιτητικής Λίστας» συνδέεται με το κύμα μαζικών αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων που συγκλόνισε τη χώρα τα τελευταία δύο χρόνια. Το φοιτητικό κίνημα κατάφερε να μετατρέψει τη δυναμική των διαδηλώσεων σε εκλογική νίκη, εκφράζοντας την επιθυμία σημαντικού μέρους της κοινωνίας για αλλαγή.

Serbia 🇷🇸: fireworks in the city of Novi Pazar following the victory of theb Student List. https://t.co/oucPNeiNo5 October 25, 2026

Ανάμεσα στα πρόσωπα που συνδέθηκαν με την εκλογική προσπάθεια βρίσκεται και ο Ντέγιαν Μποντίρογκα, ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, ο οποίος ήταν υποψήφιος βουλευτής του κόμματος, σχολίασε το αποτέλεσμα εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι η νίκη ήταν αναμενόμενη.

«Σήμερα νίκησε η νεολαία», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες αποφάσισαν ποια χώρα θέλουν για το μέλλον τους. «Δεν σκεφτόμασταν τον Βούτσιτς, επικεντρωθήκαμε στον εαυτό μας», δήλωσε μετά την ανακοίνωση της νίκης, προσθέτοντας ότι δεν ανησυχούσε για το ενδεχόμενο να μην αναγνωριστεί το εκλογικό αποτέλεσμα. «Η Σερβία αγωνίζεται για την ελευθερία της. Στόχος μας είναι να επιστρέψουμε στο λαό το κράτος που του αφαιρέθηκε από τα χέρια του», ολοκλήρωσε.