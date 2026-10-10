Ο Σιλβέν Φρανσίσκο γιόρτασε τα 29α γενέθλιά του με τούρτα στα αποδυτήρια του «Δημήτρης Τόφαλος» αμέσως μετά το τέλος του αγώνα Προμηθέας-Παναθηναϊκός.

Άκρως εορταστική ήταν η ατμόσφαιρα στο κλειστό «Δ. Τόφαλος» για τον Παναθηναϊκό. Τόσο εντός του παρκέ μετά την εύκολη επικράτηση με 59-84, όσο και έξω από αυτό.

Ο λόγος; Τα γενέθλια του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έσβησε το κεράκι για τα 29α γενέθλιά του μέσα στα αποδυτήρια και δη λίγο μετά το τέλος του αγώνα. Αν και νωρίτερα είχε προλάβει να... ξεκινήσει τους χορούς από την θέση που καθόταν στον πάγκο της ομάδας του.

Φυσικά όλοι οι συμπαίκτες του, του τραγούδησαν το γνωστό τραγούδι ωστόσο αυτήν την φορά, και σε αντίθεση με άλλα γενέθλια, δεν... είχε φατούρο.

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