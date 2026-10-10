Το 2027 ο Ηλυσιακός Αθλητικός Όμιλος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και δημοσίευσε το επετειακό έμβλημα για τον έναν αιώνα ύπαρξής του.

Το 2027 είναι έτος - ορόσημο για τον Ηλυσιακό Αθλητικό Όμιλο , ο οποίος συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Ο αθηναϊκός σύλλογος δημοσίευσε στα social media το επετειακό έμβλημα με αφορμή τον έναν αιώνα ύπαρξης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηλυσιακού:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ηλυσιακού Αθλητικού Ομίλου παρουσιάζει με ιδιαίτερη χαρά το επετειακό σήμα για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου μας.

Το 2027 ο Ηλυσιακός συμπληρώνει έναν ολόκληρο αιώνα ζωής. Έναν αιώνα γεμάτο αγώνες, συγκινήσεις, διακρίσεις, πρόσωπα και στιγμές που έχουν χαραχθεί βαθιά στη μνήμη των ανθρώπων του Συλλόγου και της ευρύτερης κοινωνίας.

Από το 1927 έως σήμερα, ο Ηλυσιακός αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα αθλητικά σωματεία της χώρας, με τον αριθμό μητρώου Νο. 15 στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Με το πέρασμα των δεκαετιών, εξελίχθηκε σε έναν πολυαθλητικό Σύλλογο, φιλοξενώντας γενιές αθλητών και καλλιεργώντας ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων.

Σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα μετά την ίδρυσή του, ο Ηλυσιακός συνεχίζει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται, έχοντας παρουσία σε 9 αθλήματα και 10 ενεργά τμήματα.

Από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ μέχρι το βόλεϊ, το χάντμπολ, την υδατοσφαίριση, την κολύμβηση, την ξιφασκία, την πυγμαχία και το kick boxing, ο Σύλλογος αποτελεί έναν ζωντανό αθλητικό οργανισμό που δίνει καθημερινά χώρο και ευκαιρίες σε αθλητές κάθε ηλικίας.

Εννέα αθλήματα, δέκα τμήματα, αμέτρητες γενιές αθλητών και μία κοινή ταυτότητα: το «Η» στο στήθος.

Το όνομα Ηλυσιακός, εμπνευσμένο από τα Ηλύσια Πεδία της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, συνδέεται διαχρονικά με αξίες όπως το ήθος, η αρετή, η ευγενής άμιλλα και το «ευ αγωνίζεσθαι». Αξίες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Συλλόγου μας.

Ένα επετειακό σήμα με ξεχωριστό συμβολισμό:

Το επετειακό σήμα διατηρεί στο επίκεντρό του το ιστορικό «Η» του Ηλυσιακού, πλαισιωμένο από τα έτη 1927–2027 και τον αριθμό 100, που σηματοδοτεί έναν ολόκληρο αιώνα αθλητικής και κοινωνικής παρουσίας.

Οι δάφνες συμβολίζουν την ιστορία, την τιμή, την προσπάθεια και τη διαχρονική συνέχεια ενώ, το χρυσό χρώμα αποτυπώνει τη μοναδικότητα της επετείου.

Το επετειακό σήμα δεν αντικαθιστά το ιστορικό έμβλημα του Συλλόγου. Έρχεται να το συνοδεύσει σε αυτή τη μοναδική διαδρομή προς τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής.

Το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, η συμπλήρωση των 100 χρόνων δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία αναδρομής στο παρελθόν. Αποτελεί, πάνω απ’ όλα, μια αφετηρία για το αύριο.

Στόχος μας είναι η επέτειος του 2027 να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη την οικογένεια του Ηλυσιακού, μέσα από δράσεις, πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις που θα τιμήσουν την ιστορία του Συλλόγου, τους ανθρώπους που τον υπηρέτησαν και τις γενιές που συνεχίζουν να κρατούν ζωντανό το όνομά του.

Παράλληλα, εργαζόμαστε για έναν Ηλυσιακό σύγχρονο, ενωμένο και δημιουργικό, με σταθερές βάσεις, όραμα και προοπτική ανάπτυξης σε όλα τα αθλήματά του.

Γιατί τα 100 χρόνια δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής».

Είναι η αρχή του επόμενου αιώνα:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ηλυσιακού Α.Ο. καλεί όλους τους αθλητές, προπονητές, γονείς, φιλάθλους, παλαίμαχους και φίλους του Συλλόγου να γίνουν μέρος αυτής της ξεχωριστής ιστορικής στιγμής.

1927–2027 | 100 ΧΡΟΝΙΑ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ

Με «Η» και με δάφνες.

Με ιστορία. Με παρόν. Με μέλλον.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΗΛΥΣΙΑΚΟΥ Α.Ο.»