Αθens Cup: Στέλλα Καλτσίδου και Εβίνα Σταμάτη ξανά στο «σπίτι» τους

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία της Στέλλας Καλτσίδου, η οποία βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση, αλλά και για να επιστρέψει σε έναν χώρο που γνωρίζει καλά. Η προπονήτρια της Εθνικής ομάδας γυναικών είχε την ευκαιρία να συναντήσει ξανά ανθρώπους με τους οποίους έχει μοιραστεί σημαντικές στιγμές, να τιμήσει τις παίκτριες του Αθηναϊκού και φυσικά να συναντήσει παλιές συμπαίκτριες και φίλες.

Η παρουσία της στο γήπεδο δεν πέρασε απαρατήρητη, με την Καλτσίδου να παρακολουθεί με ενδιαφέρον την αναμέτρηση και να απολαμβάνει την επιστροφή της στην ομάδα που αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της προπονητικής της διαδρομής.

Δίπλα της βρέθηκε και η Εβίνα Σταμάτη. Η πρώην παίκτρια του Αθηναϊκού, με χαμόγελο και εμφανή τη διάθεση να θυμηθεί τα χρόνια που έζησε μέσα στα παρκέ, παρακολούθησε το παιχνίδι και είχε την ευκαιρία να συναντήσει ξανά γνώριμα πρόσωπα της ομάδας ως η περσινή τους αρχηγός.

Οι εικόνες από τις ημέρες της ως αθλήτριας είναι ακόμη ζωντανές, όμως πλέον η Σταμάτη έχει αφήσει πίσω της την καθημερινότητα του επαγγελματικού αθλητισμού και, όπως δείχνει, απολαμβάνει τη νέα της ζωή μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Στο Aθens Cup έδωσε το «παρών» και η Εβίνα Μάλτση, μία ακόμη σπουδαία αθλήτρια του ελληνικού μπάσκετ γυναικών, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στη διοργάνωση του Αθηναϊκού.

Τρεις γυναίκες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, αυτή τη φορά όχι για να αγωνιστούν, αλλά για να παρακολουθήσουν, να συναντήσουν φίλους και γνωστούς και να θυμηθούν... τα παλιά.

Το πρώτο παιχνίδι του Aθens Cup είχε έτσι, πέρα από το αγωνιστικό ενδιαφέρον, και έντονο το στοιχείο της αναπόλησης, με τον Αθηναϊκό να υποδέχεται ξανά πρόσωπα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ιστορία του συλλόγου και του ελληνικού μπάσκετ γυναικών.