Η επίλεκτη ομάδα της G-League επικράτησε της Ρίτας Βίλνιους με 89-86 και κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο, ύστερα από δύο σερί χαμένους τελικούς κόντρα στη Μάλαγα.

Η G-League United επιβλήθηκε με 89-86 της Ρίτας Βίλνιους στο Πεκίνο και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το FIBA ​​Intercontinental Cup. Η τελευταία ομάδα που το είχε κατορθώσει από τις ΗΠΑ ήταν οι Maryland Terrapins το μακρινό 1974.

Ύστερα από δύο συνεχόμενες αποτυχίες κόντρα στη Μάλαγα, η επίλεκτη ομάδα της G-League έφτασε και πάλι στην πηγή και ήπιε επιτέλους... νερό. Στον τελικό, ο προπονητής της G League United, Μαχμούντ Αμπντελφατάχ είδε τους παίκτες του χάνουν προβάδισμα 13 πόντων έξι λεπτά πριν τη λήξη και τη Ρίτας Βίλνιους να κάνει άλλη μια ανατροπή, ισοφαρίζοντας δύο φορές στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, και τις δύο φορές ο Έρικ Ντίξον (18π., 5ρ.) είχε τις απαντήσεις και ο Σον Ιστ (19π.) "καθάρισε" το παιχνίδι από τη γραμμή των βολών.

Ο Ντίξον δεν ήταν μόνο ο εξαιρετικός στον τελικό, αλλά ανακηρύχθηκε και Πολυτιμότερος Παίκτης του FIBA ​​Intercontinental Cup 2026, με μέσο όρο 16,3 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 15,8 βαθμούς αξιολόγησης ανά παιχνίδι. Από την κάτοχο του BCL ξεχώρισε ο Κέι Μπρούνκε με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 46-42, 55-68, 86-89