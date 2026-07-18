Δυο δυνατά παιχνίδια δίνει η Εθνική Νεανίδων με τη Βουλγαρία και τη Σερβία στο δρόμο για το Ευρωμπάσκετ U18 Β' Κατηγορίας.



Η Εθνική Νεανίδων προετοιμάζεται για το Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας, που θα διεξαχθεί το διάστημα μεταξύ 31 Ιουλίου και 9 Αυγούστου 2026, στην Τουλτσέα της Ρουμανίας, με τη «γαλανόλευκη» να μπαίνει σε μια νέα σειρά φιλικών αναμετρήσεων.

Η «γαλανόλευκη», συγκεκριμένα, με την τρίτη εβδομάδα της προετοιμασίας της να φτάνει στην ολοκλήρωσή της, θα βρουν μπροστά της, τη Βουλγαρία και τη Σερβία, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται το Σάββατο (18/7, 19:00) και το δεύτερο να πραγματοποιείται τη Δευτέρα (20/7, 19:00).

Αμφότεροι οι αγώνες θα λάβουν τόπο στο Κλειστό της Γέφυρας, στη Θεσσαλονίκη, με τις παίκτριες του Βασίλη Μασλαρινού, ύστερα από το επιτυχημένο πρώτο διπλό τεστ απέναντι στη Λιθουανία, να δοκιμάζουν και πάλι τις δυνάμεις τους, πριν από τη σημαντική πρόκληση, που τις περιμένει στο Ευρωμπάσκετ U18, με μεγάλο στόχο την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.

Πριν από τις αναμετρήσεις αυτές, η μία εκ των δύο αρχηγών της Εθνικής Νεανίδων, Λία Ζορμπαλά, μίλησε για την πορεία της προετοιμασίας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και τους στόχους στο Ευρωμπάσκετ.

Η προεπιλογή της Εθνικής Νεανίδων:

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν Ύψος Θέση Ομάδα

Ελένη Χλιαουτάκη 05.12.2008 1.82 PF Προφήτης Ηλίας

Σοφία Καμπάκα 07.12.2008 1.85 C Παναθηναϊκός

Αικατερίνη Σωτηρία Υφαντοπούλου 06.08.2008 1.80 F Georgia St. University

Μαρία Τσιανάκα 03.12.2008 1.75 PG Σπόρτιγκ

Αποστολία Δέσποινα Ζορμπαλά 01.07.2008 1.77 G Univ. of Texas El Paso

Χρυσούλα Μαρία Βίγκα 07.10.2008 1.75 G Wagner College

Ρεβέκκα Κακαρά 14.02.2009 1.70 G Παναθλητικός

Μαρία Προδρομίδη 07.01.2009 1.78 G Κρόνος Αγ. Δημητρίου

Ευγενία Τουμπανιάρη 09.11.2009 1.82 C Πρωτέας Βούλας

Ευθυμία Φουστέρη 17.01.2009 1.68 G ΚΑΟ Μελισσίων

Χρυσούλα Καβελίδη 02.06.2009 1.79 PF Παναθλητικός

Μαρίνα Ντεμό 01.02.2009 1.83 C Πρωτέας Βούλας

Ιφουνάνια Ναντί 21.05.2008 1.82 C Ανταίος

Ελευθερία Μαρία Αράπογλου 18.09.2008 1.68 PG Πρωτέας Βούλας

Ιωάννα Σαμαντά 18.11.2008 1.79 SF La Salle University

Δέσποινα Μπασδέκη 03.04.2008 1.73 G Laramie County Community College

Ιωάννα Λωριδοπούλου 21.02.2008 1.81 F Ανόρθωση Βόλου

Παρασκευή Καραναγνώστη 02.09.2009 1.76 G Μαρούσι

Προπονητής: Βασίλης Μασλαρινός

Β. Προπονητή: Ανστασία Μύρβαλη, Θάνος Δήμου

Γυμναστής: Αλέξης Παπαχρήστου Δημητράς

Γιατρός: Ειρήνη Ιωσηφίδου

Φυσικοθεραπευτής: Βαγγέλης Αγγελόπουλος

Team Manager: Μαρία Προκοπίου

Το πρόγραμμα προετοιμασίας της Εθνικής Νεανίδων:

12-13 Ιουλίου 2026: Φιλικές αναμετρήσεις με τη Λιθουανία (Κλειστό Γέφυρας)

18-20 Ιουλίου 2026: Φιλικές αναμετρήσεις με Βουλγαρία και Σερβία (Κλειστό Γέφυρας)

24-25 Ιουλίου 2026: Φιλικές αναμετρήσεις με την Ιταλία (Montegrotto Terme, Βενετία)

28 Ιουλίου 2026: Φιλική αναμέτρηση με τη Ρουμανία (Τουλτσέα, Ρουμανία)

Οι όμιλοι του Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας:

Α’ Ομιλος: Ισλανδία, Πορτογαλία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Ολλανδία

Β’ Ομιλος: Βουλγαρία, Ισραήλ, Νορβηγία, Ουκρανία, Ελβετία

Γ’ Ομιλος: Λουξεμβούργο, Εσθονία, Λιθουανία, Αυστρία, Ιρλανδία

Δ’ Ομιλος: Σλοβακία, Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Δανία, Μεγάλη Βρετανία

Το πρόγραμμα της Εθνικής Νεανίδων στον όμιλο του Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας:

31.7 (21:00): Ελλάδα-Μεγάλη Βρετανία

1.8 (21:00): Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα

2.8 (18:30): Ελλάδα-Σλοβακία

4.8 (21:00): Δανία-Ελλάδα.