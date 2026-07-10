Α. Ζαγκλής – Β. Λιόλιος: «Όλοι είναι ενθουσιασμένοι από το FIBA Masters Open στην Ελλάδα»

Οι Βαγγέλης Λιόλιος και Ανδρέας Ζαγκλής βρέθηκαν στο FIBA Masters Open και μίλησαν για την επιτυχία που σημειώνει η διοργάνωση.

Ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, μίλησαν για την νέα πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας με το FIBA Masters Open, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας, με την Ελλάδα ως πρώτη διοργανώτρια.

Αμφότεροι αναφέρθηκαν στην επιτυχία της διοργάνωσης και τον ενθουσιασμό των αθλητών από την εμπειρία τους στο FIBA Masters Open και την ελληνική φιλοξενία, με την προοπτική πλέον να ανοίγεται, για να εξελιχθεί το νέο παγκόσμιο πρωτάθλημα σε παράδοση.

Ο Ανδρέας Ζαγκλής είπε χαρακτηριστικά: «Να πούμε, αρχικά, ένα ευχαριστώ στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, στη διοίκηση και στο προσωπικό, σε ένα πολυάσχολο καλοκαίρι, όπου προσθέσαμε μια πρωτοτυπία, μια νέα διοργάνωση. Η Ελλάδα, φυσικά, δεν πρωτοτυπεί για πρώτη φορά, καθώς ήταν η χώρα που διοργάνωσε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα 3Χ3 το 2012, μια τότε νέα πρωτοβουλία που έφτασε να γίνει Ολυμπιακό άθλημα.

Η Ελλάδα παραμένει σύμμαχος στις πρωτοβουλίες μας και σε ένα νέο πρόγραμμα, που έχει φυσικά τις διαφορές του σε σύγκριση με τις elite διοργανώσεις μας. Ενα πρόγραμμα της κοινότητας του μπάσκετ, όπου αγκαλιάζουμε ένα διαφορετικό, που έχει δείξει μεγάλη θέληση να παίξει σε υψηλό επίπεδο, να γνωρίσει την ποιότητα μιας διοργάνωσης της FIBA.

Είμαστε ευχαριστημένοι και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις τοπικές αρχές, νομίζω ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι βλέποντας χίλιους αθλητές με τη συνοδεία τους, αφήνοντας κι ένα οικονομικό αντίκτυπο σε μια ενδιαφέρουσα περίοδο για την Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Μίλησα με αθλητές από την Χιλή, το Μεξικό, την Αυστραλία, την Αφρική και πολλά ακόμη σημεία του κόσμου, είναι όλοι ενθουσιασμένοι και είχαμε και την πρωτοτυπία του 3Χ3 σε ένα πρωτάθλημα Masters, όπου υπάρχει επίσης ενθουσιασμός».

Ο Βαγγέλης Λιόλιος ανέφερε από τη πλευρά του: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την FIBA και τον Γενικό Γραμματέα, Ανδρέα Ζαγκλή, για την τιμή και την χαρά που μας έκαναν να διοργανώσουμε εμείς το πρώτο FIBA Masters Open και νομίζω, ότι είναι απλά το πρώτο και θα διεξαχθεί και τα επόμενα χρόνια σε πολλές χώρες του κόσμου, είναι κάτι μοναδικό. Αυτές τις μέρες, σε εννέα γήπεδα στη Δυτική Αττική και την Κορινθία, χίλιοι αθλητές από 28 χώρες γιορτάζουν και παίζουν μπάσκετ.

Οι ομάδες που ήρθαν δεν ήρθαν με αυτοσκοπό τους να κερδίσουν, το σημαντικό είναι ότι αυτές οι κοινότητες ενώνονται, νιώθουν ο ένας τον άλλο και γνωρίζουν τον τόπο, σε μια μορφή αθλητικού τουρισμού και εξωστρέφειας, που υπάρχει για όλουε. Είμαστε ευχαριστημένοι και ενθουσιασμένοι με αυτό, που συμβαίνει, είναι μια επιτυχημένη διοργάνωση. Μιλώντας και με τους αθλητές, που είναι από 40 έως 75 ετών, είναι επίσης ενθουσιασμένοι με την πρωτοβουλία και τον τόπο που γνώρισαν».