Ο Θάνος Νίκλας επιστρέφει στην Σουηδία, αυτή τη φορά για μπάσκετ Ανδρών, με τον Έλληνα κόουτς να ανακοινώνεται από την Νάσε.

Στην Σουηδία θα κοουτσάρει τη νέα σεζόν ο Θάνος Νίκλας.

Ο άλλοτε πρωταθλητής και κυπελλούχος Ελλάδας με τον Ολυμπιακό στην Α1 Γυναικών, κάνει μεταστροφή και αναλαμβάνει την Νάσε, ομάδα της πρώτης κατηγορίας της χώρας. Τα τελευταία χρόνια ο σύλλογος έχει βλέψεις για play offs και η συμφωνία με τον Νίκλα είναι προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η εμπειρία του από τον πρωταθλητισμό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του από την Νάσε.

Ο Θάνος Νίκλας δεν είναι άγνωστος στο σουηδικό κοινό, καθώς στο παρελθόν είχε αναλάβει την Χέλσινγκμποργκ και την ομάδα γυναικών της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αλλαγή στο προπονητικό επιτελείο της ανδρικής ομάδας.

Νέος προπονητής για τη Νάσε Σουηδίας ο Θανάσης (Θάνος) Νίκλας!

Η Νάσε είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσληψη του νέου της προπονητή ενόψει της νέας σεζόν, καλωσορίζοντας τον Θανάση (Thanos) Νίκλα.

Ο Έλληνας τεχνικός εντάσσεται στον σύλλογο έχοντας ένα ιδιαίτερα πλούσιο και εντυπωσιακό βιογραφικό. Προέρχεται από τον Ολυμπιακό, όπου τα τελευταία χρόνια είχε κομβικό ρόλο στη γυναικεία ομάδα, ενώ εργάστηκε και στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετέχοντας στις διοργανώσεις της EuroLeague τόσο στο γυναικείο όσο και στο ανδρικό μπάσκετ.

Παράλληλα, είναι ο νυν ομοσπονδιακός προπονητής των εθνικών ομάδων 3x3 της Ελλάδας σε άνδρες, γυναίκες και αναπτυξιακά τμήματα, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε και προπονητής της Εθνικής Γυναικών.

Το όνομά του δεν είναι άγνωστο και στο σουηδικό κοινό, καθώς είχε εργαστεί στο παρελθόν στην Helsingborg BBK κατά τη συμμετοχή της ομάδας στη SBL Γυναικών, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και στην ανάπτυξη των αθλητριών και της συνολικής λειτουργίας του συλλόγου.

Η διοίκηση της Νάσε εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συμφωνία:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο Θάνος επέλεξε να έρθει στη Νάσε και να αναλάβει την ανδρική μας ομάδα. Η εμπειρία του από το ελληνικό μπάσκετ και τις διεθνείς διοργανώσεις ανεβάζει σημαντικά το επίπεδο τεχνογνωσίας του συλλόγου.



Παράλληλα, διαθέτει ξεκάθαρη φιλοσοφία στην ανάπτυξη των νεαρών αθλητών, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ, κάτι που συμβαδίζει απόλυτα με το όραμά μας.

Πρόκειται για ένα συναρπαστικό βήμα για τη Νάσε και ανυπομονούμε για μια σεζόν γεμάτη ενέργεια, εξέλιξη και νέες δυνατότητες.»

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Νίκλας δήλωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα που εντάσσομαι στη Νάσε και ευχαριστώ τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε.



Από τις πρώτες κιόλας συζητήσεις ένιωσα τη φιλοδοξία του συλλόγου, τις αξίες του και το ισχυρό αίσθημα κοινότητας που τον χαρακτηρίζει.



Ανυπομονώ να γνωρίσω τους παίκτες και το επιτελείο, να δουλέψουμε καθημερινά μαζί και να βοηθήσουμε την ομάδα να κάνει το επόμενο βήμα.



Τα λέμε σύντομα. Πάμε στη δουλειά!»