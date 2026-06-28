Λιθουανία - Ουκρανία 92-96: Ματσάρα σε πρόβα... Προκριματικών
Λίγο πριν από το τζάμπολ των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου όσον αφορά το τελευταίο «παράθυρο» της α' φάσης, η Ουκρανία πέρασε από το Σιαουλιάι κερδίζοντας την Λιθουανία με 92-96, με τους NBAers να κλέβουν την παράσταση.
Καλύτερος των νικητών ήταν ο Σβι Μιχάιλιουκ ο οποίος σε κάτι λιγότερο από 18 λεπτά συμμετοχής είχε 26 πόντους με 1/3 δίποντα, 7/13 τρίποντα και 3/4 βολές. Ο Ολεκσάνταρ Κόβλιακ είχε άλλους 23 πόντους με 7/11 δίποντα και 9/11 βολές με 8 ριμπάουντ, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Βοϊναλόβιτς (11π.) και Τκατσένκο (10π.) Η Ουκρανία βρίσκεται στον Α' όμιλο των Προκριματικών με 2-2 ρεκόρ και έχει να δώσει δύο ματς ακόμα κόντρα σε Γεωργία (2/7) εντός και Δανίας (5/7) εκτός.
Για τους Λιθουανούς, ο Τουμπέλις της Ζάλγκιρις είχε 28 πόντους με 8/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 9/14 βολές σε 32:45 λεπτά ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είχε 16 πόντους (5/11διπ., 6/8β.) και 13 ριμπαόυντ σε 24 λεπτά. Ο Γιακουτσιόνις τελείωσε το ματς με «double double» έχοντας 12 πόντους και 10 ασίστ.
Η Λιθουανία βρίσκεται στον Δ' όμιλο με 2-2 ρεκόρ και έχει να αντιμετωπίσει την Μεγάλη Βρετανία (2/7) εντός και την Ιταλία (5/7) εκτός.
Τα δεκάλεπτα: 27-23, 55-55, 74-77, 92-96.
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