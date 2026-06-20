Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε της Τουρκίας με 71-59 και θα παίξει στον τελικό του παγκοσμίου σχολικού πρωταθλήματος.

Μεγάλη νίκη και πρόκριση για την Ελλάδα, καθώς επικράτησε της Τουρκίας με 71-59 και θα παίξει στον τελικό του σχολικού πρωταθλήματος.

Η «γαλανόλευκη» ήταν κυρίαρχη στην αναμέτρηση από το πρώτο λεπτό, παίρνοντας διψήφιες διαφορές και στο φινάλε, κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό και να πανηγυρίσει την πρόκριση στον τελικό.

Εκεί θα αντιμετωπίσει την Κίνα που απέκλεισε τη διοργανώτρια Σερβία.

Τα δεκάλεπτα: 23-13, 43-29, 53-40, 71-59