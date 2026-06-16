Ένα βήμα πιο κοντά στη συμμετοχή του με τη φανέλα της Σλοβενίας βρίσκεται πλέον ο Τζάκσον Χέιζ, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης της υπηκοότητας.

Ο Τζάκσον Χέιζ αποτελεί πλέον και επίσημα πολίτη Σλοβενίας, αφού ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την πολιτογράφησή του. Ο Αμερικανός σέντερ των Λος Άντζελες Λέικερς έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο στην πρεσβεία της χώρας στην Ουάσινγκτον και απέκτησε το δικαίωμα να εκπροσωπήσει τη Σλοβενία σε διεθνές επίπεδο.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ένταξή του στην εθνική ομάδα τα επόμενα χρόνια, με τους ανθρώπους της ομοσπονδίας να βλέπουν στο πρόσωπό του έναν παίκτη που μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις στη γραμμή των ψηλών. Ο Χέιζ προέρχεται από γεμάτη σεζόν στο ΝΒΑ με τους Λέικερς, καταγράφοντας συνολικά 75 εμφανίσεις σε κανονική περίοδο και playoffs. Σε περίπου 18 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι είχε κατά μέσο όρο 7,4 πόντους και 4,1 ριμπάουντ, αποτελώντας μία αξιόπιστη επιλογή στη ρακέτα της ομάδας του.

Jaxson Hayes je postal slovenski državljan!



Šestindvajsetletni center (213 cm) je na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu podal prisego in prejel 🇸🇮 potni list.



Reprezentanci v prihajajočem kvalifikacijskem oknu še ne bo na voljo, a dolgoročno bo pomemben člen #mojtim 🇸🇮💪 pic.twitter.com/4xAnzPgX7P June 16, 2026

Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σλοβενίας εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο γενικός γραμματέας της, Άλες Κρίζναρ, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην έκδοση της υπηκοότητας, επισημαίνοντας ότι ο Χέιζ δεν υπολογίζεται για το προσεχές αγωνιστικό παράθυρο, αλλά αποτελεί επένδυση για το μέλλον.

«Πρόκειται για έναν αθλητή με σημαντικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά, νεαρή ηλικία και διάθεση να προσφέρει. Πιστεύουμε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό μέλος της εθνικής μας ομάδας για τα επόμενα χρόνια», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κρίζναρ για τον νέο νατουραλιζέ παίκτη της Σλοβενίας.

Έτσι, ο Χέιζ αναμένεται στο μέλλον να βρεθεί στο πλευρό του Λούκα Ντόντσιτς όχι μόνο στους Λος Άντζελες Λέικερς, αλλά και στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας της Σλοβενίας.