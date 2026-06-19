Προβληματισμός επικρατεί στην Πορτογαλία μετά την ισοπαλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς η παρουσία του στο βασικό σχήμα και η συμμετοχή του σε ολόκληρο το παιχνίδι έχουν προκαλέσει έντονο διάλογο μεταξύ φιλάθλων, αναλυτών και Μέσων Ενημέρωσης. Από τη μία πλευρά υπάρχουν όσοι θεωρούν ότι ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ θα έπρεπε να έχει προχωρήσει σε διαφορετική διαχείριση του αρχηγού της ομάδας, ενώ από την άλλη δεν λείπουν εκείνοι που ζητούν σεβασμό προς τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.

Η ένταση μεταφέρθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά το τέλος του αγώνα, λογαριασμοί διεθνών όπως οι Μπρούνο Φερνάντες, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες και Πέδρο Νέτο κατακλύστηκαν από σχόλια χρηστών, οι οποίοι τους κατηγόρησαν ότι δεν στηρίζουν επαρκώς τον Ρονάλντο ή ότι δεν τον τροφοδοτούν όσο θα έπρεπε μέσα στο παιχνίδι. Ιδιαίτερα στο στόχαστρο βρέθηκε ο Ζοάο Νέβες, καθώς μέρος της πορτογαλικής κοινής γνώμης θεώρησε ότι ο μέσος της εθνικής δεν συνεργάστηκε αρκετά με τον αρχηγό της ομάδας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Οι ίδιες φωνές έφτασαν μάλιστα στο σημείο να μιλούν για μια άτυπη προσπάθεια περιθωριοποίησης του Ρονάλντο μέσα στην ομάδα.

Ωστόσο, ο διευθυντής της Record, Βίτορ Πίντο, απέρριψε κατηγορηματικά αυτά τα σενάρια. Όπως τόνισε, δεν υπάρχει κανένα οργανωμένο σχέδιο εναντίον του Πορτογάλου σούπερ σταρ, επισημαίνοντας πως το πραγματικό ζήτημα αφορά περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε η ομάδα στο επιθετικό κομμάτι και όχι κάποια εσωτερική κόντρα.

Παράλληλα, ο ίδιος προειδοποίησε ότι η υπερβολική πόλωση γύρω από κάθε συζήτηση που αφορά τον Ρονάλντο δημιουργεί κίνδυνο διχασμού στο εσωτερικό της εθνικής ομάδας, σε μια περίοδο που η Πορτογαλία χρειάζεται ενότητα ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Το θέμα έχει ανοίξει ακόμη περισσότερο μετά από άρθρα στον πορτογαλικό Τύπο, όπου εκφράζεται η άποψη ότι η εθνική ομάδα θα πρέπει σταδιακά να περάσει στη μετά-Ρονάλντο εποχή. Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση του αρθρογράφου της A Bola, Νούνο Σαράιβα, ο οποίος υποστήριξε ότι έχει έρθει η στιγμή να αλλάξουν οι ισορροπίες στη Σελεσάο. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο τα αγωνιστικά ζητήματα, αλλά και τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον αρχηγό της ομάδας. Η αναμέτρηση με το Ουζμπεκιστάν αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία, καθώς ένα νέο αρνητικό αποτέλεσμα θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την πίεση και τα ερωτήματα γύρω από την πορεία της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ.



