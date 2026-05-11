Buzzer beater τίτλου από τον Τετράδη – Πρωταθλήτρια η Fioretsina!

Η Fioretsina κατέκτησε τον τίτλο της Master League κατηγορίας του Basketaki Salonica.

Σε έναν τελικό που θα μείνει αξέχαστος, η Fioretsina κατέκτησε τον τίτλο, της Master League κατηγορίας του Basketaki Salonica, με τον πιο δραματικό τρόπο, επικρατώντας των μαχητικών Street Elite με 82-81 χάρη σε απίστευτο buzzer beater τρίποντο του Τετράδη!

Ο μεγάλος τελικός είχε όλα όσα μπορεί να ζητήσει κανείς από μια μάχη κορυφής: ένταση, ανατροπές, δυνατές μονομαχίες και αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Οι Street Elite έδειχναν έτοιμοι να «κλέψουν» το τρόπαιο, καθώς είχαν το προβάδισμα με έναν πόντο στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως η Fioretsina είχε τον τελευταίο λόγο.

Με το χρονόμετρο να μετρά αντίστροφα και λιγότερο από τρία δευτερόλεπτα να απομένουν, η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Τετράδη. Εκείνος σηκώθηκε πίσω από τα 6,75 και με παγωμένο αίμα εκτέλεσε το σουτ της ζωής του . Η μπάλα αναπαύτηκε στο διχτάκι μαζί με τη λήξη, προκαλώντας έκρηξη πανηγυρισμών στο στρατόπεδο της Fioretsina.

Οι Street Elite πάλεψαν μέχρι τέλους και απέδειξαν γιατί έφτασαν δίκαια στον τελικό, όμως η βραδιά ανήκε ολοκληρωτικά στον Τετράδη και την ομάδα της Fioretsina, που κατέκτησε το τρόπαιο με τρόπο κινηματογραφικό!

Ακολουθεί το βίντεο με την τελευταία φάση, όπως καταγράφηκε από την κάμερα που βρισκόταν στο παρκέ και μετέφερε όλη την ένταση και τους ξέφρενους πανηγυρισμούς των μεγάλων νικητών!