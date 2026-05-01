Εθνικός Λιβαδειάς: «Κάναμε το… λάθος να νικήσουμε τον Προμηθέα 2014, η ΕΟΚ ετσιθελικά μας υποχρέωσε να πάμε στη Λιβαδειά»

Ο Εθνικός Λιβαδειάς εξαπέλυσε επίθεση στην ΕΟΚ και στάθηκε στα εμπόδια που συναντά.

Πολλά παράπονα έχει από την ΕΟΚ ο Εθνικός Λιβαδείας, ο οποίος εξέδωσε και ανακοίνωση για την κατάσταση.

«Η ΕΟΚ ετσιθελικά μας υποχρέωσε να πάμε στη Λιβαδειά. Δίχως αιτιολογία, δίχως προφανή εξήγηση, δίχως αιδώ. Την ίδια στιγμή άνθρωποι της Περιφέρειας, που όφειλαν για περισσότερους από έναν λόγους να είναι συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες στον δίκαιο αγώνα μας, κράτησαν αποστάσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ πρόσθεσε: «Κάναμε το… λάθος να νικήσουμε τον Προμηθέα 2014 κι έκτοτε το γήπεδο του Διστόμου έκλεισε για μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Εθνικού Λιβαδειάς

«Ο Εθνικός Λιβαδειάς είναι ομάδα αρχών, που σκοπό έχει όχι μόνο την αγωνιστική καταξίωση, αλλά να αφήσει το αποτύπωμά της στα αθλητικά και κοινωνικά δρώμενα του τόπου. Η επιλογή τού Διστόμου ως έδρα μας δεν ήταν απόφαση η οποία στηρίχθηκε στην αδιαφορία κι απαξίωση της προσπάθειάς μας από τη δημοτική αρχή τής Λιβαδειάς.

Η ιστορική μνήμη μιας ιδιαίτερης για τη χώρα πόλης, σε συνδυασμό με τη δυναμική παρουσία του δημάρχου Γιάννη Σταθά, έδωσαν στο εγχείρημά μας εχέγγυα επιτυχίας. Κάναμε το… λάθος να νικήσουμε τον Προμηθέα 2014 κι έκτοτε το γήπεδο του Διστόμου έκλεισε για μας. Ζητήθηκαν πιστοποιήσεις, που τα περισσότερα γήπεδα στα οποία διεξάγονται αγώνες μπάσκετ δεν διαθέτουν. Ας είναι. Εμείς, υπηρετώντας τη νομιμότητα, σε αγαστή συνεργασία με τον δήμο και τις υπηρεσίες του, τρέχοντας σε Υπουργεία και Περιφέρεια, εξασφαλίσαμε όλα τα έγγραφα, ώστε να μπορούμε να παίξουν στην έδρα επιλογής μας.

Η ΕΟΚ ετσιθελικά μας υποχρέωσε να πάμε στη Λιβαδειά. Δίχως αιτιολογία, δίχως προφανή εξήγηση, δίχως αιδώ. Την ίδια στιγμή άνθρωποι της Περιφέρειας, που όφειλαν για περισσότερους από έναν λόγους να είναι συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες στον δίκαιο αγώνα μας, κράτησαν αποστάσεις. Καθένας κάνει τις επιλογές του κι εμείς τις δικές μας. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε… Ο Εθνικός Λιβαδειάς είναι μια ομάδα που δεν έχει μάθει να συνωστίζεται σε «αυλές» και να παρακαλεί. Δεν επαιτεί, απαιτεί να εφαρμοστεί το δίκαιο. Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι μπορεί να μην ξεκινήσαμε την αντιπαράθεση, να μην την επιδιώξαμε, αλλά θα την τελειώσουμε. Με έναν τρόπο που θα μείνει αξέχαστος στους αρνητικούς πρωταγωνιστές, πάντα βάσει νόμων, δικαίου και υπηρέτησης της νομιμότητας. Το νομικό τμήμα τού συλλόγου μας εργάζεται ασταμάτητα, προκειμένου το δίκαιο να επικρατήσει.

Επιλέξαμε να κλείσουμε τη χρονιά εκεί που θέλουμε, όχι εκεί που μας υποχρεώνουν να πάμε. Μπορεί να χάνουμε τη δυνατότητα διεκδίκησης της ανόδου, αλλά κερδίζουμε κάτι απείρως σημαντικότερο: Την αξιοπρέπεια μας. Κι αυτή δεν μετριέται με πόντους, αλλά με ζόρικες επιλογές. Η αγωνιστική σεζόν τελειώνει το Σάββατο στο Δίστομο. Ο αγώνας τώρα ξεκινά. Και θα είναι αγώνας που θα ολοκληρωθεί ΜΟΝΟ όταν επέλθει η ολική δικαίωση και όσοι έπαιξαν με την ιστορία τού τόπου, τους ανθρώπους τού συλλόγου, τη νοημοσύνη μας, θα λογοδοτήσουν. Αυτό δεν είναι απειλή, είναι υπόσχεση…

Το Σάββατο, λοιπόν, η ομάδα μας θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στο Κλειστό Γυμναστήριο Διστόμου στις 18:30 και καλεί όλο τον φίλαθλο κόσμο να δώσει το παρών. Παράλληλα, θα δοθεί συνέντευξη Τύπου αναφορικά με τον αγώνα της ομάδας μας καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν».