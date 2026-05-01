Hoopfellas: «Ο Ολυμπιακός είναι κλειδωμένος στο στόχο του, το 5ο συνεχόμενο Final 4» (vid)
Ο Hoopfellas στο Gazz Floor της Πέμπτης έκανε σαφές ότι ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στο 5ο σερί του Final 4, παίζοντας το μπάσκετ του, με τη Μονακό -κατά τον ίδιο- να μην μπορεί να τον ματσάρει.
Χαρακτηριστικά είπε:
«Ο Ολυμπιακός είναι κλειδωμένος πολύ στο στόχο του, παίζει το μπάσκετ του, χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες, παίκτες ρόλων. Είναι όλοι πολύ έτοιμοι κι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, που στηρίζουν το οικοδόμημά της. Πατάει πολύ καλά, φαίνεται, βγαίνει και στο γήπεδο. Νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα και βγαίνει στα παιχνίδια της μίας βραδιάς, τα do or die. Επιστρέφει, 5ο συνεχόμενο Final 4, εντάξει όχι ακόμα επίσημα αλλά δεν βλέπω παιδιά πώς η Μονακό μπορεί να ματσάρει τον Ολυμπιακό».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.