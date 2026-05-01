Hoopfellas: «Ο Ολυμπιακός είναι κλειδωμένος στο στόχο του, το 5ο συνεχόμενο Final 4» (vid)

O Hoopfellas αναφέρθηκε στον Ολυμπιακό, μετά το 2-0 επί της Μονακό τονίζοντας ότι οι ερυθρόλευκοι παραμένουν focus στο στόχο τους και στο μπάσκετ τους.

Ο Hoopfellas στο Gazz Floor της Πέμπτης έκανε σαφές ότι ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στο 5ο σερί του Final 4, παίζοντας το μπάσκετ του, με τη Μονακό -κατά τον ίδιο- να μην μπορεί να τον ματσάρει.

Χαρακτηριστικά είπε:

«Ο Ολυμπιακός είναι κλειδωμένος πολύ στο στόχο του, παίζει το μπάσκετ του, χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες, παίκτες ρόλων. Είναι όλοι πολύ έτοιμοι κι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, που στηρίζουν το οικοδόμημά της. Πατάει πολύ καλά, φαίνεται, βγαίνει και στο γήπεδο. Νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα και βγαίνει στα παιχνίδια της μίας βραδιάς, τα do or die. Επιστρέφει, 5ο συνεχόμενο Final 4, εντάξει όχι ακόμα επίσημα αλλά δεν βλέπω παιδιά πώς η Μονακό μπορεί να ματσάρει τον Ολυμπιακό».