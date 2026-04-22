Κωνσταντινίδης-Παπαδογιάννης: «Βρίστε Παναθηναϊκοί & Ολυμπιακοί, θα το πάρει η Βαλένθια» (vid)
Πριν το Παναθηναϊκός-Μονακό, το Old School powered by ΔΕΗ έδωσε... ρέστα με τους Δημήτρη Κωνσταντινίδη και Νίκο Παπαδογιάννη να συμφωνούν σ' ένα πράγμα: «Το Κύπελλο θα το πάρει η Βαλένθια».
Ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος στο ξεκίνημα της εκπομπής:
Παπαδογιάννης: «Τι μαθαίνεις; Ποιος θα το πάρει;».
Κωνσταντινίδης: «Η Βαλένθια θα το πάρει».
Παπαδογιάννης: «Συμφωνώ, η Βαλένθια θα το πάρει».
Κωνσταντινίδης: «Βρίστε όλοι».
Παπαδογιάννης: «Εδώ είναι που μας βρίζουν;»
Κωνσταντινίδης: «Τώρα θα βρίζετε οι Παναθηναϊκοί, γιατί...».
Παπαδογιάννης: «Και οι Ολυμπιακοί. Γιατί θα πρέπει να περάσει πάνω και από τους δύο για να το πάρει».
Κωνσταντινίδης: «Σίγουρα, μπορεί και όχι όμως...».
Παπαδογιάννης: «Τον Ολυμπιακό μπορεί να τον βρει μόνο στον τελικό».
Πάντως, για να μην... ανησυχείτε, η επιθυμία τους στο τελευταίο επεισόδιο «θέλουμε με τρέλα ραντεβού Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού στα play-offs» πήγε... άκλαφτη.
Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:
