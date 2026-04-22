Κωνσταντινίδης-Παπαδογιάννης: «Βρίστε Παναθηναϊκοί & Ολυμπιακοί, θα το πάρει η Βαλένθια» (vid)

Κωνσταντινίδης-Παπαδογιάννης: «Βρίστε Παναθηναϊκοί & Ολυμπιακοί, θα το πάρει η Βαλένθια» (vid)

Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης δεν κρύφτηκαν στο τελευταίο Old School powered by ΔΕΗ και - παραδόξως - συμφώνησαν στο εξής: «Η Βαλένθια θα πάρει το Κύπελλο»!

Πριν το Παναθηναϊκός-Μονακό, το Old School powered by ΔΕΗ έδωσε... ρέστα με τους Δημήτρη Κωνσταντινίδη και Νίκο Παπαδογιάννη να συμφωνούν σ' ένα πράγμα: «Το Κύπελλο θα το πάρει η Βαλένθια».

Ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος στο ξεκίνημα της εκπομπής:

Παπαδογιάννης: «Τι μαθαίνεις; Ποιος θα το πάρει;».

Κωνσταντινίδης: «Η Βαλένθια θα το πάρει».

 

Παπαδογιάννης: «Συμφωνώ, η Βαλένθια θα το πάρει».

Κωνσταντινίδης: «Βρίστε όλοι».

Παπαδογιάννης: «Εδώ είναι που μας βρίζουν;»

Κωνσταντινίδης: «Τώρα θα βρίζετε οι Παναθηναϊκοί, γιατί...».

Παπαδογιάννης: «Και οι Ολυμπιακοί. Γιατί θα πρέπει να περάσει πάνω και από τους δύο για να το πάρει».

Κωνσταντινίδης: «Σίγουρα, μπορεί και όχι όμως...».

Παπαδογιάννης: «Τον Ολυμπιακό μπορεί να τον βρει μόνο στον τελικό».

Πάντως, για να μην... ανησυχείτε, η επιθυμία τους στο τελευταίο επεισόδιο «θέλουμε με τρέλα ραντεβού Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού στα play-offs» πήγε... άκλαφτη.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:

