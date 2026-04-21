Βρούτσης: «Ξεκίνησαν οι εργασίες για το κλειστό της Σύρου»

Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση του 8ου AegeanBall Festival, δήλωσε πως έχει ξεκινήσειη ανοικοδόμηση του δεύτερου κλειστού γηπέδου της Σύρου.

Ο Γιάννης Βρούτσης, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ήταν παρών στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του 8ου AegeanBall Festival (26-28/6) και προχώρησε σε μια σημαντική ανακοίνωση

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Βρούτσης αποκάλυψε πως έχει ήδη ξεκινήσει η ανοικοδόμηση του δεύτερου κλειστού γηπέδου του νησιού, πέρα από εκείνο που χρησιμοποιεί ως έδρα ο Φοίνικας Σύρου για την Α1 βόλεϊ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Γιάννης Βρούτσης:

«Το AegeanBall Festival της Σύρου αποτελεί θεσμό που έχει κατακτήσει με την αξία του, με το πάθος του, το πείσμα και την επιμονή του ο Γιώργος Πρίντεζης. Κάτι που ξεκίνησε πριν από οκτώ χρόνια, ξεκίνησε με έναν τρόπο που δεν περιμέναμε… σ’ ένα νησί της πατρίδας μας, στην πανέμορφη Σύρο, σε μια εμβληματική πλατεία, την Πλατεία Μιαούλη να κατακτήσει στη συνείδηση των νέων παιδιών του νησιού, διαμέσου του μπάσκετ την αθλητική παιδεία.

Το ξεκίνησε και δειλά δειλά, κάθε χρόνο αυτό μεγάλωνε. Μεγάλωνε στη συνείδηση του κόσμου, μεγάλωνε στην αθλητική κοινότητα και της Σύρου και των Κυκλάδων και της χώρας. Κι έτσι έγινε θεσμός. Έγινε ένας θεσμός, τον οποίο έρχεται το Υπουργείο Αθλητισμού, να τον αναγνωρίσει, να τον τιμήσει και να τον στηρίξει.

Έτσι, λοιπόν ως υπουργός Αθλητισμού έχω τη χαρά και την τιμή να είναι η δεύτερη φορά που παρευρίσκομαι εδώ ενώπιόν σας, σε αυτήν την ανακοίνωση και της φετινής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη, στην Πλατεία Μιαούλη της Σύρου, για να δηλώσω εκ μέρους του Υπουργείου Αθλητισμού εκ νέου τη στήριξη. Σε έναν θεσμό, ο οποίος εκπέμπει πολλαπλά μηνύματα που στέλνει ηχηρά μηνύματα υπέρ των αθλητικών αξιών και του αθλητισμού.

Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για τη στήριξη του θεσμού είναι η οργανωτική μας επιτροπή που έχει το όνομα “Δημήτρης Βικέλας”. Μια οργανωτική επιτροπή που “χτίστηκε”, δημιουργήθηκε και διαμορφώθηκε πριν από δυο χρόνια, στο όνομα του μεγάλου, του εμβληματικού Δημήτρη Βικέλα, του πρώτου προέδρου της Παγκόσμιας Οργανωτικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ήταν ο πρώτος πρόεδρος που έφερε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ελλάδα, ο εμβληματικός, ο Συριανός, ο Κυκλαδίτης Δημήτρης Βικέλας. Στο όνομα, λοιπόν του Δημήτρη Βικέλα διαμορφώσαμε στο Υπουργείο Αθλητισμού μία Επιτροπή, η οποία έχει έναν σκοπό: να κατακτήσει διαμέσου των παιδιών τον αθλητισμό και να τον κάνει κομμάτι της ζωής τους, της καθημερινότητάς τους, να φέρει τα νέα παιδιά κοντά στον αθλητισμό καλλιεργώντας τις αξίες του αθλητισμού.

Αξίες στις οποίες αναφέρθηκε και ο Γιώργος Πρίντεζης σε μια περίοδο που η κοινωνία τις έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο αντίδοτο στην τοξικότητα τη σημερινή από τις αξίες του αθλητισμού. Αυτές τις αξίες του αθλητισμού, τις καλλιεργούμε, τις θέλουμε, τις στηρίζουμε και τις βλέπουμε ως θεσμικό εργαλείο, όπως είναι αυτό που έχει κάνει ο Γιώργος Πρίντεζης, μαζί με τους συνδιοργανωτές, τη “Stoiximan”, την “ProGame” και όλους τους άλλους, οι οποίοι συμβάλουν καθοριστικά διότι χωρίς τους συνδιοργανωτές, τέτοιες εκδηλώσεις δεν θα γινόντουσαν ποτέ.

Δεν μπορεί το Κράτος από μόνο του να στηρίξει τέτοιες εκδηλώσεις. Τα όρια των δυνατοτήτων μας είναι περιορισμένα, αξιοποιούμε και το τελευταίο ευρώ για να στηρίξουμε τέτοιες παρεμβάσεις υπέρ του αθλητισμού, όπως είναι αυτή και μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας κάνουμε ό,τι μπορούμε».

Για τον Γιώργο Πρίντεζη: «Έτσι και φέτος Γιώργο στηρίζουμε αυτή τη θεσμική κατάκτηση υπέρ του αθλητισμού, η οποία θα έχει έναν πρόδρομο θεσμικό, στην Καστοριά, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Επεκτείνεται ο θεσμός, διευρύνεται στα εκτός των γεωγραφικών συνόρων της Σύρου, αλλά η φετινή εκδήλωση έχει κι ένα άλλο χαρακτηριστικό. Εδώ κρινόμαστε όλοι, από το βήμα, ο πολιτικός, η αξιοπιστία, η συνέπεια, η υπευθυνότητα.

Ο Γιώργος Πρίντεζης πριν τρία χρόνια μου είχε πει, μαζί με τον δήμαρχο της Σύρου, πως αίτημα της Σύρου, της ξεχασμένης και εγκαταλελειμμένης από αθλητικές εγκαταστάσεις Σύρου ήταν να ανακαινιστεί ένα εγκαταλελειμμένο, απαρχαιωμένο, ερείπιο κλειστό. Δεν είχε ένα ολόκληρο νησί ένα κλειστό. Το άλλο κλειστό που διέθετε για το βόλεϊ είχε πρόβλημα στατικής επάρκειας… άρα ουσιαστικά ένα ολόκληρο νησί 25 χιλιάδων κατοίκων, δεν είχε ένα κλειστό.

Πρωτεύουσα νομού! Ξεκινήσαμε με συνέπεια και χρηματοδοτήσαμε το πρώτο που παίζει ο ΑΟ Φοίνικας (βόλεϊ). Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, χρηματοδοτήσαμε τον Δήμο και μπήκε ο ανάδοχος. Να λοιπόν ένα βήμα. Σήμερα έχουμε την ευχάριστη εξέλιξη ότι μπαίνει ο ανάδοχος στο πρώτο κλειστό και το πιο ευχάριστο είναι ότι το εγκαταλελειμμένο και ξεχασμένο για δεκαετίας, αυτό δεύτερο κτήριο κλειστού στη Σύρο, που ήταν και το όραμα του Γιώργου Πρίντεζη, αλλά και όλων μας, μπήκε ο ανάδοχος.

Ξεκινάει και ευελπιστούμε Γιώργο πως του χρόνου, όταν θα είμαστε εδώ, με τη βοήθεια του Θεού και θα κάνουμε εκ νέου την ανακοίνωση του νέου AegeanBall Festival, πηγαίνοντας στη Σύρο, να κόψουμε και την κορδέλα».