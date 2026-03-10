Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τιμηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης στο «X».

Η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε τη νέα διάκριση που δημιουργήθηκε με στόχο να τιμώνται πρόσωπα που έχουν συμβάλει ενεργά στην ενοποίηση της Ευρώπης αλλά και την προώθηση και την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι μέσα στην λίστα με τα πρόσωπα που θα λάβουν την εν λόγω τιμή.

«Η Ευρώπη χτιζόταν πάντα από ανθρώπους που γεφύρωσαν διαφορές, έσπασαν εμπόδια, ανέτρεψαν δικτατορίες και ξεπέρασαν κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον στην ήπειρό μας» ανέφερε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα

Εκτός του Γιάννη Αντετοκούνμπο, θα τιμηθούν οι Άνγκελα Μέρκελ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι και αρκετοί ακόμη πρόεδροι χωρών (και όχι μόν), με τον Έλληνα σταρ να είναι ο μοναδικός αθλητής της λίστας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκαταλέγεται στην κατηγορία «Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας» και βραβεύεται για τη διεθνή του παρουσία και την επιρροή του ως αθλητή και κοινωνικού προτύπου.

Να σημειωθεί πως στη λίστα βρίσκονται και οι «U2», το γνωστό συγκρότημα από την Ιρλανδία, ενώ η βράβευση θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, από τις 18 έως τις 21 Μαΐου.

