Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον τιμά
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να λάβει μια ξεχωριστή τιμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε τη νέα διάκριση που δημιουργήθηκε με στόχο να τιμώνται πρόσωπα που έχουν συμβάλει ενεργά στην ενοποίηση της Ευρώπης αλλά και την προώθηση και την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι μέσα στην λίστα με τα πρόσωπα που θα λάβουν την εν λόγω τιμή.
«Η Ευρώπη χτιζόταν πάντα από ανθρώπους που γεφύρωσαν διαφορές, έσπασαν εμπόδια, ανέτρεψαν δικτατορίες και ξεπέρασαν κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον στην ήπειρό μας» ανέφερε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα
Εκτός του Γιάννη Αντετοκούνμπο, θα τιμηθούν οι Άνγκελα Μέρκελ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι και αρκετοί ακόμη πρόεδροι χωρών (και όχι μόν), με τον Έλληνα σταρ να είναι ο μοναδικός αθλητής της λίστας.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκαταλέγεται στην κατηγορία «Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας» και βραβεύεται για τη διεθνή του παρουσία και την επιρροή του ως αθλητή και κοινωνικού προτύπου.
Να σημειωθεί πως στη λίστα βρίσκονται και οι «U2», το γνωστό συγκρότημα από την Ιρλανδία, ενώ η βράβευση θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, από τις 18 έως τις 21 Μαΐου.
Αναλυτικά οι βραβευθέντες
- Άνγκελα Μέρκελ, πρώην ομοσπονδιακή καγκελάριος της Γερμανίας
- Λεχ Βαλέσα, πρώην ηγέτης του συνδικάτου «Αλληλεγγύη» (Solidarność) και πρώην πρόεδρος της Πολωνίας
- Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανία
- Βάλντας Άνταμκους, πρώην πρόεδρος της Λιθουανίας
- Γέζι Μπούζεκ, πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
- Ανίμπαλ Καβάκο Σίλβα, πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Πορτογαλίας
- Σάουλι Νιινίστο, πρώην πρόεδρος της Φινλανδίας και πρώην πρόεδρος του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας
- Πιέτρο Παρολίν, καρδινάλιος και υφυπουργός της Αγίας Έδρας
- Μαίρη Ρόμπινσον, πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας και πρώην ύπατη αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα
- Μάγια Σάντου, πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας
- Χαβιέ Σολάνα, πρώην ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
- Βόλφγκανγκ Σούσελ, πρώην καγκελάριος της Αυστρίας
- Ζαν-Κλοντ Τρισέ, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
- Χοσέ Αντρές, σεφ και ιδρυτής της ΜΚΟ “World Central Kitchen”
- Γιάννης Αντετοκούνμπο, καλαθοσφαιριστής
- Μαρκ Γκιντάρα, δικηγόρος και ερευνητής
- Σάντρα Λεϊνιέτσε, ιατρός, επιστήμονας και ανώτατη πανεπιστημιακός
- Ολεξάντρα Ματβιιτσούκ, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- Βιβιάν Ρέντινγκ, πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρώην βουλευτής του Λουξεμβούργου, πρώην ευρωβουλευτής
- Πολ Ντέιβιντ Χιούσον (Μπόνο), Ντέιβιντ Χάουελ Έβανς, Άνταμ Τσάρλς Κλέιτον, Λόρενς Τζόσεφ Μούλεν Τζ., μουσικοί και μέλη του συγκροτήματος U2
