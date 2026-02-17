Η εκδίκηση της Ρεαλ και ο γαλλικός «εμφύλιος»!

Η νοκ άουτ φάση του Champions League αρχίζει και τα Playoffs έχουν σέντρα την Τρίτη (17/2) με το ενδιαφέρον στο… κόκκινο.

Για την Μπενφίκα και τη Ρεάλ η αρχή έγινε στη League Phase και η συνέχεια δίνεται στα Playoffs, ξανά από τη Λισαβόνα με την πρώτη τους αναμέτρηση (22:00).

Το 4-2 της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο στην τελευταία στροφή με την κεφαλιά του Ουκρανού τερματοφύλακα Τρούμπιν έδωσε στην Μπενφίκα έστω οριακά μια θέση στην 24άδα με 9 βαθμούς, ενώ αντίθετα έφραξε το δρόμο της «βασίλισσας» προς την πρώτη 8άδα, καθώς έμεινε 9η με 15 βαθμούς.

Η ομάδα του Αλβάρο Αρμπελόα όπως και πέρυσι θα μπει στα νοκ άουτ από τα Playoffs και σίγουρα έχει πάρει το μάθημα από το πάθημα της League Phase. Στο 1.89 το «διπλό» της Ρεάλ για το πρώτο βήμα προς τους «16».

Το πρόγραμμα της ημέρας αρχίζει στην Πόλη, με τη Γαλατασαράι να υποδέχεται τη Γιουβέντους (19:45).

Η πρωτοπόρος του τουρκικού πρωταθλήματος είχε 10 βαθμούς στη League Phase (3-1-4) ενώ η «γηραιά κυρία» τερμάτισε 13η με 13 βαθμούς έχοντας τις περισσότερες ισοπαλίες στον όμιλο (4), δύο εξ αυτών εκτός έδρας, με Βιγιαρεάλ (2-2) και Μονακό (0-0).

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι στο βωμό του αποτελέσματος δε θα διστάσει να… μείνει στην ισοπαλία για να κριθεί η πρόκριση στο Τορίνο. Στο 3.55 το «Χ» στην Πόλη.

Το δικό του μεγάλο ενδιαφέρον έχει ο γαλλικός «εμφύλιος» ανάμεσα σε Μονακό και Παρί (22:00), με τους πρωταθλητές Ευρώπης να βρίσκονται και φέτος στα Playoffs (11οι με 14 βαθμούς).

Από εκεί άρχισαν πέρυσι την πορεία τους μέχρι τέλους, μέχρι την ιστορική πρώτη κούπα της ιστορίας τους, ξανά με «εμφύλιο», κόντρα στη Μπρεστ.

Τώρα το εμπόδιο είναι πιο υψηλό με την σκληροτράχηλη Μονακό που σημείωσε μόλις 8 γκολ στη League Phase αλλά της έφεραν 10 βαθμούς (21η).

Στον αγώνα πρωταθλήματος στο «Louis II» οι Μονεγάσκοι νίκησαν την Παρί (1-0) και θα δώσει μεγάλη έμφαση στην αμυντική λειτουργία για να φρενάρει την ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Στο 2.50 η ισοπαλία στο ημίχρονο.

