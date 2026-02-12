Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας: Με Σάσα και αμυντικό transition

Ανάλυση και προγνωστικά για το ματς του Ολυμπιακού στην Euroleague.

Μια μάχη με μεγάλο ενδιαφέρον δίνει ο Ολυμπιακός αυτήν την αγωνιστική, υποδεχόμενος στο ΣΕΦ τον αρκετά ποιοτικό και φιλόδοξο Ερυθρό Αστέρα.

Μεγάλο τεστ με άρωμα Playoffs για το σύνολο του Γιώργο Μπαρτζώκα αυτήν την εβδομάδα. Πρόκειται για ένα ματσάρισμα το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα τέσσερα ζευγάρια των “8” σε δύο περίπου μήνες. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει αποδείξει ότι όχι μόνο έχει ένα αρκετά ισχυρό, βαθύ ρόστερ αλλά παράλληλα διαθέτει και την απαιτούμενη ποιότητα φέτος για να ανοίξει την πόρτα των Playoffs.

Είναι σημαντικό για τους Πειραιώτες να μπουν συγκεντρωμένοι, γνωρίζοντας ότι απέναντι τους έχουν μια ομάδα η οποία γνώρισε μια ήττα “εκτός προγράμματος” την περασμένη εβδομάδα, από τη Μακάμπι στο Βελιγράδι. Οι Σέρβοι θα προσπαθήσουν να καλύψουν το κακό αποτέλεσμα και στην κατεύθυνση αυτή θα κάνουν τα πάντα, δίνοντας ένα πολύ physical παιχνίδι στην ελληνική ομάδα.

Σημείο-κλειδί για την εξέλιξη της αναμέτρησης θα αποτελέσει η απόδοση των γηπεδούχων στο κομμάτι της transition άμυνας. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι εξαιρετικά επικίνδυνος στο ανοιχτό γήπεδο και με άξονες τους Μακιντάιρ-Νουόρα, εξασφαλίζει αρκετούς έξτρα πόντους σε τέτοιες καταστάσεις. Ο Ολυμπιακός οφείλει να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί, οδηγώντας τους φιλοξενούμενους σε επιθέσεις μισού γηπέδου.

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο παίκτης που μπορεί ξεκλειδώσει μια συμπαγή και αρκετά καλά δομημένη άμυνα όπως αυτή των Σέρβων. Ο Ερυθρός Αστέρας δυσκολεύεται να αναχαιτίσει “κοψίματα” μακριά από τη μπάλα και δράσεις με πλάτη στο καλάθι, με τον φόργουορντ των Πειραιωτών να ειδικεύεται σε τέτοιου είδους εκτελέσεις.

Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας για τον Ολυμπιακός που πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος για να επιβιώσει σε μια μάχη που πιθανόν θα κριθεί στην τελική της ευθεία. Η ελληνική ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και μπορεί να το κάνει.

