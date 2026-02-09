Gazzetta Awards 2025: Ρέμος, Σπανούλης και Διαμαντίδης με γέλια στο... reunion
Ο Αντώνης Ρέμος ήταν κι εκείνος στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, με τον γνωστό Έλληνα τραγουδιστή να κάνει το δικό του πηγαδάκι με τους Σπανούλη και Διαμαντίδη.
Η λάμψη των Gazzetta Awards 2025 by Novibet είναι ξεχωριστή, με τον Αντώνη Ρέμο να μην λείπει από το σπουδαίο event.
Ο Αντώνης Ρέμος μάλιστα βρήκε την ευκαιρία να τα πει με τους Βασίλη Σπανούλη και Δημήτρη Διαμαντίδη, όπως φυσικά και με πολλούς αστέρες από τον ελληνικό αθλητισμό.
Μάλιστα, κατά την διάρκεια της εκδήλώσης, ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε δίπλα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο τραπέζι του Σέρβου θρύλου.
Δείτε ΕπίσηςΣλούκας για Ομπράντοβιτς στα Gazzetta Awards 2025: «O πρώτος προπονητής που με πίστεψε, μπασκετικός πατέρας μου»
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.