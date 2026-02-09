Ο Αντώνης Ρέμος ήταν κι εκείνος στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet, με τον γνωστό Έλληνα τραγουδιστή να κάνει το δικό του πηγαδάκι με τους Σπανούλη και Διαμαντίδη.

Η λάμψη των Gazzetta Awards 2025 by Novibet είναι ξεχωριστή, με τον Αντώνη Ρέμο να μην λείπει από το σπουδαίο event.

Ο Αντώνης Ρέμος μάλιστα βρήκε την ευκαιρία να τα πει με τους Βασίλη Σπανούλη και Δημήτρη Διαμαντίδη, όπως φυσικά και με πολλούς αστέρες από τον ελληνικό αθλητισμό.

Μάλιστα, κατά την διάρκεια της εκδήλώσης, ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε δίπλα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο τραπέζι του Σέρβου θρύλου.