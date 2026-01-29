Το μπάσκετ πέρασε σε δεύτερο πλάνο στην αναμέτρηση των Adelaide 36ers με τους Brisbane Bullets, όταν σκληρό μαρκάρισμα εξελίχθηκε σε γενικευμένο καβγά και οδήγησε σε επτά αποβολές.

Ο αγώνας του NBL ανάμεσα στους Adelaide 36ers και τους Brisbane Bullets πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς τα βλέμματα στράφηκαν σε ένα άγριο επεισόδιο που εξελίχθηκε σε γενικευμένη σύρραξη και οδήγησε σε μαζικές αποβολές.

Λίγο περισσότερο από τρία λεπτά πριν το φινάλε, ο Νικ Ρακότσεβιτς των 36ers μάρκαρε σκληρά τον Χάντερ Μαλντονάδο, με τους δύο παίκτες να μπλέκονται στη διεκδίκηση ριμπάουντ και τη σύγκρουση να συνεχίζεται εκτός παρκέ. Εκεί παρενέβη ο Τέρι Τέιλορ, ο οποίος έπιασε τον Ρακότσεβιτς από τον λαιμό κάνοντάς του κεφαλοκλείδωμα σε μια κίνηση που άναψε τα... αίματα δημιουργώντας γενική σύρραξη, με παίκτες και από τους δύο πάγκους να μπαίνουν στο γήπεδο.

Το επεισόδιο διήρκεσε περίπου ένα λεπτό, με τους διαιτητές να διακόπτουν το παιχνίδι και να χρειάζονται αρκετή ώρα για να αποφασιστούν οι ποινές. Το αποτέλεσμα ήταν επτά αποβολές συνολικά. Ο Ρακότσεβιτς από πλευράς Adelaide και έξι παίκτες των Bullets, ανάμεσά τους οι Μαλντονάδο και Τέιλορ, αλλά και τραυματίες παίκτες που σηκώθηκαν από τον πάγκο.

Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με τον προπονητή των 36ers, Μάικ Γουέλς, να κάνει λόγο για ξεκάθαρη υπέρβαση των ορίων και να καταγγέλλει χτυπήματα και επικίνδυνες λαβές, τονίζοντας πως «αυτό δεν είναι μπάσκετ». Από την άλλη πλευρά, οι Brisbane Bullets υπερασπίστηκαν τους παίκτες τους, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αντίδραση προστασίας συμπαίκτη και πως το βίντεο θα ξεκαθαρίσει την αλληλουχία των γεγονότων.

Η λίγκα έχει ήδη θέσει το περιστατικό υπό εξέταση, με συνολικά δέκα παίκτες και μέλη των επιτελείων να παραπέμπονται για περαιτέρω αξιολόγηση.

Δείτε το βίντεο