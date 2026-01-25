Παναθηναϊκός: Εκτός και ο Γιούρτσεβεν λόγω ίωσης
Ένα επιπλέον πρόβλημα προστέθηκε στον Εργκίν Άταμαν για το παιχνίδι της GBL στο «Telekom Center Athens» κόντρα στο Μαρούσι μετά και τις δεδομένες απουσίες των Κέντρικ Ναν και Τσέντι Όσμαν ενώ δεν είναι ακόμα έτοιμος ούτε ο Ντίνος Μήτογλου.
Ο λόγος για τον Ομέρ Γιούρτσεβεν ταλαιπωρείται από ίωση και δεν θα είναι διαθέσιμος γι' αυτό το παιχνίδι. Εκτός είναι επίσης ο Ματίας Λεσόρ όπως και ο Μάριους Γκριγκόνις ο οποίος δεν έχει δηλωθεί στο ρόστερ για τα ματς του ελληνικού πρωταθληματος.
Έτσι λοιπόν, οι 10 διαθέσιμοι παίκτες για την αναμέτρηση με το Μαρούσι είναι οι Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ.
