Η ανακοίνωση του ΣΕΠΚ

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας Ελλήνων Προπονητών Ομαδικών Αθλημάτων (ΟΜ.Ε.Π.Ο.Α.), η οποία, με την έναρξη της νέας χρονιάς, προχώρησε στην εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της πρώτης Εξελεγκτικής Επιτροπής της.

Ειδικότερα, στις 11 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΜ.Ε.Π.Ο.Α., το οποίο απαρτίζεται από τέσσερα (4) μέλη. Κάθε μέλος εκπροσωπεί έναν Σύνδεσμο Προπονητών, έναν για κάθε ένα από τα τέσσερα ομαδικά αθλήματα: καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση και υδατοσφαίριση.

Συγκεκριμένα, εκλέχθηκαν οι εξής:

Παναγιώτης Γιαννάκης, από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ)

Κρίτων Αυγερόπουλος, από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Πετοσφαίρισης (ΣΕΠΠΕ)

Δημήτριος Σκάρλος, από τον Σύνδεσμο Προπονητών Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΣΥΠΧΕ)

Λάμπρος Αναστασόπουλος, από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Προπονητών Υδατοσφαίρισης (ΣΕΠΥ)

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκε από τους:

Μάγδα Γεωργίου (ΣΕΠΚ)

Ιωάννη Βαρελτζή (ΣΥΠΧΕ)

Νικόλαο Μπαμπάνα (ΣΕΠΥ)

Οι προπονητές των τεσσάρων ομαδικών αθλημάτων ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή συλλογική προσπάθεια, με στόχο την προώθηση, ανάπτυξη, προάσπιση και διεύρυνση του προπονητικού έργου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, επιδιώκουν να δώσουν νέα ώθηση στα ομαδικά αθλήματα που υπηρετούν με συνέπεια, επαγγελματισμό και αγάπη.

Η ΟΜ.Ε.Π.Ο.Α. φιλοδοξεί να στηρίξει περισσότερους από 7.000 προπονητές σε ολόκληρη τη χώρα, μέλη των Συνδέσμων-μελών της, προάγοντας την αλληλεγγύη και διαμορφώνοντας κοινές θέσεις σε εργασιακά, οικονομικά, κοινωνικά και επαγγελματικά ζητήματα.

Μέσα από σύγχρονα κίνητρα, ουσιαστικά εφόδια και συλλογική στήριξη, στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση του έργου των προπονητών προς όφελος των ίδιων, των αθλητών και του ελληνικού αθλητισμού συνολικά.

Καλή επιτυχία στη συλλογική προσπάθεια των προπονητών!