Ο Γιώργος Μπόγρης συνεχίζει να υπηρετεί την «πορτοκαλή θεά», με τον πολύπειρο σέντερ να δίνει τα χέρια με τον ΑΟΠΦ.

Κάτοικος Φαλήρου θα είναι από εδώ και πέρα ο Γιώργος Μπόγρης.

Ο πολύπειρος σέντερ αποχώρησε από τον Χολαργό, όμως δεν ήθελε ακόμη να «σκοτώσει» τον παίκτη μέσα του. Έτσι, αποφάσισε να δώσει τα χέρια με τον ΑΟΠΦ μέχρι το τέλος της σεζόν και να αγωνιστεί εκ νέου στο πρωτάθλημα της National League 1.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΟΠΦ για τον Γιώργο Μπόγρη:

«Η διοίκηση της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του ΑΟΠΦ ανακοινώνει την συμφωνία της με τον Γιώργο Μπόγρη (2.11μ. - 36 χρ.) μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Γιώργος Μπόγρης έχει αγωνιστεί σε Ηλυσιακό, Παναθηναϊκό, Περιστέρι, Άρη, Πανιώνιο, ΠΑΟΚ, Ανδόρα, Μπιλμπάο, Τενερίφη, Ολυμπιακό, Προμηθέα, Απόλλων Πατρών, ΑΕΚ, Μαρούσι και Χολαργό.

Στη μεγάλη καριέρα του έχει κατακτήσει την euroleague (2011), το BCL (2017) και το Διηπειρωτικό (2020). Σε εθνικό επίπεδο έχει στεφθεί δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδας (2010, 2011) με τον Παναθηναϊκό.

Επίσης έχει αγωνιστεί 20 φορές με την Εθνική Ανδρών και έχει κατακτήσει το μετάλλιο με την Εθνική Νέων στο Ευρωμπάσκετ του 2009 και το μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων το 2007.

🏀 Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα!