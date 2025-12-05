Ο MVP Ναν και ο ανεβασμένος Μήτογλου!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ για την 14η αγωνιστική της Euroleague με στόχο να δώσει συνέχεια στις νίκες του στη διοργάνωση.

Οι «πράσινοι» έχουν βρει ρυθμό το τελευταίο διάστημα και προέρχονται από 5 σερί νίκες. Την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησαν με το εμφατικό 91-69 της Παρτιζάν εντός έδρας.

Το σύνολο του Αταμάν πάτησε γκάζι στο 2ο ημίχρονο, διαλύοντας τους Σέρβους. Με ηγέτη τον Κέντρικ Ναν ο οποίος πέτυχε 26 πόντους σε 30:56 λεπτά συμμετοχής, ο Παναθηναϊκός δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους αντιπάλους του.

Ο Κένιθ Φαρίντ με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ δήλωσε για άλλη μία φορά παρών, ενώ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πρόσθεσε 13 πόντους με 5/5 δίποντα σε μία από τις πιο μεστές εμφανίσεις του με την πράσινη φανέλα.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και έτσι έχει ανέβει στην κορυφή της Euroleague μαζί με τις Χαποέλ Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα με ρεκόρ 9-4. Επιθετικά «πετάνε» φωτιές και το Over 177.5 πόντοι στην αναμέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 1.91.

Στην αντίπερα όχθη η Βαλένθια, διανύει επίσης μία καλή περίοδο έχει ρεκόρ 8-5 και απειλεί τον Παναθηναϊκό. Οι Ισπανοί πήραν μία άνετη νίκη την προηγούμενη αγωνιστική με 90-64 στην εντός έδρας με την Μπάγερν Μονάχου.

Οι Ισπανοί είχαν 5 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων (Μπαντιό 16π.), Μοντέρο (13π.), Μουρ (13 π.), Τόμπσον (12 π.) και Ρούβερς (11π.) δείχνοντας τον πλουραλισμό που έχουν στην επίθεση τους.

Βασίζονται στον πλουραλισμό στην επίθεση, με τον Παναθηναϊκό να διαθέτει ποιοτικότερα γκαρντ. Ο Κέντρικ Ναν αν βρει ρυθμό μπορεί να «σπάσει» τα κοντέρ και το Over 28.5 Πόντοι & Ριμπάουντ & Ασίστ βρίσκεται σε απόδοση 1.83 στη Novibet.

O Ντίνος Μήτογλου έχει βελτιωθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα, έχει πετύχει 3 τρίποντα σε 8 προσπάθειες στα 2 τελευταία παιχνίδια και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Το Over 0.5 εύστοχα τρίποντα δίνεται σε απόδοση 2.00 στη Novibet.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ



21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Advertorial