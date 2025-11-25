Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Φαρίντ, συνεχίζει να κερδίζει ο Παναθηναϊκός!

Άλλη μία νίκη θέλει ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (21:15) για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Από την βαριά ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα έχουν περάσει μόλις δύο εβδομάδες, αλλά η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι εκ διαμέτρου αντίθετη και βελτιωμένη σε σχέση με εκείνη την αναμέτρηση.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει σερί τριών νικών (με Παρί, Ρεάλ και Ντουμπάι) και πλέον βρίσκεται στο 8-4, με την προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ να έχει αποδειχθεί λίρα εκατό, καλύπτοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μεγάλο κενό στο «5» λόγω των τραυματισμών.

Οι «πράσινοι» έχουν βρει τα πατήματά τους, κάτι που επιβεβαίωσαν με το 103-82 επί της Ντουμπάι, καθώς από το 26’ έπαιξαν ολοκληρωτικό μπάσκετ και με επιμέρους 44-21 έφτασαν σε μια επιβλητική νίκη.

Πλέον οι «πράσινοι» με ανεβασμένη ψυχολογία και ενισχυμένοι με τους λαβωμένους Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, αλλά και τον Γιούρτσεβεν έπειτα από καιρό θέλουν να συμπληρώσουν καρέ συνεχόμενων νικών απέναντι στον παντοτινό φίλο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η σχέση με τον οποίο δε χρειάζεται… επεξήγηση.

Για τον Παναθηναϊκό η υπεράσπιση του «κάστρου» του είναι ζητούμενο για να μείνει σε άμεση επαφή με την κορυφή, με την Παρτιζάν να έρχεται σε μια προβληματική κατάσταση, έχοντας μία νίκη στα επτά τελευταία παιχνίδια και ρεκόρ 4-8. Στο «σπίτι» του το «τριφύλλι» έχει τον πρώτο λόγο ειδικά με τις εμφανίσεις των πρόσφατων αγωνιστικών και η νίκη πάνω από το χάντικαπ -9.5 πόντων είναι στο 1.96.

Ο Φαρίντ που έχει καταπλήξει με την αγωνιστική και πνευματική του κατάσταση είναι κλειδί για τον Παναθηναϊκό, με πολλαπλή συνεισφορά. Στο 1.78 το combo πόντων και ριμπάουντ στο Over 18.5.

Η Παρτιζάν μεταξύ άλλων αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα στα ριμπάουντ, μαζεύοντας λιγότερα από κάθε άλλη στη διοργάνωση (32.1). Στο 1.93 να μαζέψει Under 32.5 ριμπάουντ στο ΟΑΚΑ.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

