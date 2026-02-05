Το αντίο ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ στον Σκουρτόπουλο

ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ αποχαιρέτησαν τον Θανάση Σκουρτόπουλο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 60 ετών βυθίζοντας στη θλίψη το ελληνικό μπάσκετ και τους δικούς του ανθρώπους. ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ εξέφρασαν την θλίψη τους για τον θάνατο του Έλληνα προπονητή.

Το αντίο της ΕΟΚ

Σοκ και απέραντη θλίψη προκάλεσε στο άκουσμά της η τραγική είδηση του θανάτου του Θανάση Σκουρτόπουλου. Στα 60 του χρόνια, “έφυγε” στη Μογγολία όπου ζούσε και εργαζόταν το τελευταίο διάστημα, ένας άνθρωπος που πρόσφερε υπηρεσίες στο ελληνικό μπάσκετ από πολλά διαφορετικά πόστα.

Αθλητής επί σειρά ετών, προπονητής σε πλήθος ομάδων με την ΑΕΚ να έχει ξεχωριστή θέση στην καριέρα του και ως αθλητής και ως κόουτς και με αποκορύφωμα την Εθνική Ανδρών, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου από το 2014 μέχρι και το 2017 και ως πρώτος προπονητής στη συνέχεια, την οποία και καθοδήγησε μέχρι και το 2021, οδηγώντας της σε προκρίσεις μέσω των “παραθύρων” σε μεγάλες διοργανώσεις και καθοδηγώντας την και στις εκεί παρουσίες της.

Το Δ.Σ. της ΕΟΚ, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Θανάση Σκουρτόπουλου και σαν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, αποφάσισε την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους αγώνες των διοργανώσεών της από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα, 9/2.

Το αντίο του ΕΣΑΚΕ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και ο πρόεδρος του κ. Μιχάλης Μελής εκφράζουν την βαθιά θλίψη τους για τον αδόκητο χαμό του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Εκφράζουν επίσης τα ειλικρινή συλλυπητήρια και την συμπαράσταση τους προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Θα θυμόμαστε πάντα τον Θανάση Σκουρτόπουλο για την προσφορά όπως επίσης την αγάπη του στο μπάσκετ ως αθλητής και στην συνέχεια προπονητής και για τον προσηνή χαρακτήρα του.