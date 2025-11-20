Ο Πλάτωνας Χοτοκουρίδης, ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και άλλων ομάδων, νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στην εντατική του Διαβαλκανικού Νοσοκομείου.

Ο Πλάτωνας Χοτοκουρίδης υποβλήθηκε με επιτυχία σε σοβαρή επέμβαση στην καρδιά (πενταπλό bypass) και χρειάστηκε να μπει στην εντατική για παρακολούθηση.

Εάν όλα πάνε καλά, ο Πλάτωνας Χοτοκουρίδης θα πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες και θα επιστρέψει στην καθημερινότητά του.

Οι Πάνθηρες Κατερίνης, η ομάδα στην οποία ο Πλάτωνας Χοτοκουρίδης είναι προπονητής στην ακαδημία της, του εξέφρασαν τη στήριξη τους και του ευχήθηκαν να αναρρώσει γρήγορα και να επιστρέψει στους πάγκους.

Αναλυτικά το μήνυμα των Πανθήρων Κατερίνης για τον Πλάτωνα Χοτοκουρίδη:

«Η Ακαδημία μπάσκετ Πάνθηρες Κατερίνης, εκφράζει τη συμπαράστασή της στον προπονητή μας, Πλάτωνα Χοτοκουρίδη, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο Πλάτων, όπως στα γήπεδα, έτσι και στη ζωή είναι μαχητής! Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιστρέψει σύντομα κοντά μας, ακόμη πιο δυνατός. Στη δύσκολη αυτή περιπέτεια τον συνοδεύουν οι ευχές και οι προσευχές αθλητών, γονέων και παραγόντων της ομάδας. Η οικογένεια των Πάνθηρων τον περιμένει ξανά στο πλευρό της, με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος που τον χαρακτηρίζουν».