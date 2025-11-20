Παράσταση και στο νέο του σπίτι δίνει ο Φαρίντ!

Επιστροφή στο «T-Center για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται τη Ντουμπάι (21:15) για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, έπειτα από έναν απαιτητικό κύκλο τεσσάρων συνεχόμενων εκτός έδρας αναμετρήσεων, επιστρέφει μπροστά στο κοινό της για να συνεχίσει την πορεία που ξεκίνησε σε Παρίσι και Μαδρίτη και να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην κατάταξη, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της άνοδο.

Η άφιξη του Κένεθ Φαρίντ και ιδιαίτερα η άμεση προσαρμογή του στις ανάγκες του συνόλου αποδείχθηκαν καθοριστικές για τον Παναθηναϊκό, που μετά τις ήττες από Μονακό (92-84) και Ερυθρό Αστέρα (86-68) όπου μεταξύ άλλων πλήρωσε ακριβά τη λειψανδρία στη θέση του σέντερ, απάντησε με δύο εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Παρί (95-101) και Ρεάλ (77-87), με την εμφάνιση στη Μαδρίτη να είναι η καλύτερη και πιο ολοκληρωτική ως τώρα στη σεζόν.

Αυτές οι νίκες τον ανέβασαν στο 7-4 και κυρίως ενίσχυσαν την αυτοπεποίθηση της ομάδας, που έχει πλέον μπροστά της τρεις σερί αγώνες στην Αθήνα για να δημιουργήσει μομέντουμ και να φλερτάρει με την κορυφή, από την οποία απέχει μία μόλις νίκη μετά από 11 αγωνιστικές.

Το πρώτο εμπόδιο για τους «πράσινους» είναι η Ντουμπάι, με την πρωτοεμφανιζόμενη στη διοργάνωση ομάδα από το Εμιράτο να έχει ρεκόρ 5-6 και δύο διαδοχικές νίκες, το 102-86 επί του Ερυθρού Αστέρα και το 95-89 απέναντι στη Ζαλγκίρις, αποδεικνύοντας πως αποτελεί ακόμη ένα ανταγωνιστικό σύνολο στον απαιτητικό «μαραθώνιο» της Euroleague.

Παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός δείχνει να βρίσκει αγωνιστικό ρυθμό, έχοντας και τον Φαρίντ να «δένει» τις γραμμές με την παρουσία του στη θέση «5». Στο 1.90 η επικράτηση με χάντικαπ -8.5 πόντων.

O νεοφερμένος Αμερικανός σέντερ μπήκε με απίστευτη φόρα στο «πράσινο» ρόστερ, δείχνοντας σα να παίζει χρόνια στην ομάδα, λειτουργώντας άψογα με το υπόλοιπο σύνολο καθώς υλοποιεί με εξαιρετικό τρόπο το pick ‘n’ roll δίνοντας εύκολους πόντους. Στο Παρίσι είχε 17 και στη Μαδρίτη 17 και οι 12.5 πόντοι του προσφέρονται στο 1.84.

