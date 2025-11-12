Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το ματς του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και τους Galacticos.

Φουλ μπασκετική είναι και η σημερινή (12/11) ημέρα όσον αφορά το αθλητικό πρόγραμμα μεταδόσεων. Η αρχή γίνεται στο... γήπεδο του Gazzetta, με τους Galacticos να σχολιάζουν όλη την επικαιρότητα και να δίνουν το ρεπορτάζ των ομάδων.Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης αναλύουν όλα τα δεδομένα, σύνδεση και με Θεσσαλονίκη με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο.

Η αθλητική δράση όμως ξεκινάει από το Κουτάισι της Γεωργίας εκεί όπου η Τορπέντο υποδέχεται το Περιστέρι στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Fiba Europe Cup. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 17:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2.

Αργότερα στις 19:30 (Cosmote Sport 4) η ΑΕΚ υποδέχεται στα άνω Λιόσια τη Ρίγα με στόχο να κάνει το απόλυτο 4/4 στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League, ενώ στις 21:30 (Nova Sports 4) ο Πανιώνιος θα ταξιδέψει μέχρι το Λονδίνο για να αντιμετωπίσει τους Λόντον Λάιονς για τη 7η αγωνιστική του EuroCup.

Αναφορικά με τη Euroleague η αυλαία της 10ης αγωνιστικής κλείνει με 3 αγώνες. Αρχικά στις 21:15 ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί στο ΣΕΦ με τη Ζάλγκιρις, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να συνεχίσουν τα θετικά αποτελέσματα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports Prime. Λίγο μετά στις 21:30 (Nova Sports 5) η Αρμάνι Μιλάνο θα φιλοξενήσει στην Ιταλία τη Βιλερμπαν, ενώ τη ίδια ώρα στο Μόναχο η Μπάγερν θα έρθει αντιμέτωπη με τη Μπαρτσελόνα (21:30, Nova Sports Start).

Τέλος, σήμερα έχουμε δράση και στο γυναικείο μπάσκετ, καθώς η εθνική ομάδα της χώρας μας θα φιλοξενήσει στη Κοζάνη τη Κροατία στα πλαίσια των προκριματικών του Eurobasket 2027 (19:00, ΕΡΤ2).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας: