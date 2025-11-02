Μέξας: Συμφώνησε με ομάδα από την Ουγγαρία
Η Ζαλακεράμια ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Κώστα Μέξα, με τον Έλληνα τεχνικό να αναμένεται να ταξιδέψει αύριο για την Ουγγαρία. Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για μέχρι και το τέλος της σεζόν.
Τελευταίος «σταθμός» του 49χρονου τεχνικού ήταν το Λαύριο ενώ έχει περάσει μεταξύ άλλων από τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, τον Ιωνικό ενώ έχει υπάρξει βοηθός στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα από την Ουγγαρία αυτή τη στιγμή βρίσκεται προτελευταία στη βαθμολογική κατάταξη, συγκεκριμένα στη 19η θέση, με 1 νίκη και 5 ήττες.
Η ανακοίνωση για τον Κώστα Μέξα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.