Στην Ουγγαρία θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα ο Κώστας Μέξας, ο οποίος συμφώνησε με τη Ζαλακεράμια.

Η Ζαλακεράμια ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Κώστα Μέξα, με τον Έλληνα τεχνικό να αναμένεται να ταξιδέψει αύριο για την Ουγγαρία. Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για μέχρι και το τέλος της σεζόν.

Τελευταίος «σταθμός» του 49χρονου τεχνικού ήταν το Λαύριο ενώ έχει περάσει μεταξύ άλλων από τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, τον Ιωνικό ενώ έχει υπάρξει βοηθός στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα από την Ουγγαρία αυτή τη στιγμή βρίσκεται προτελευταία στη βαθμολογική κατάταξη, συγκεκριμένα στη 19η θέση, με 1 νίκη και 5 ήττες.